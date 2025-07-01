Minden padlón és szőnyegen használható a Philips AquaTrio porszívó?

Porszívózás és felmosás egyszerre

A Philips AquaTrio 9000 Series egyszerre alkalmas porszívózásra és felmosásra. A felmosás előtt nem szükséges porszívózni a padlót, mivel a Porszívózás és felmosás összeállítás aktívan nedves tisztítást végez a keménypadlón, hogy mindenféle szennyeződést, beleértve a folyadékokat és foltokat is, felvegyen.



Keménypadlók

A Porszívózás és felmosás összeállítás bármilyen típusú keménypadló porszívózására és felmosására alkalmas, kivéve a bevonat nélküli fapadlókat.



Ha linóleum padlón használja a Porszívózás és felmosás összeállítást, csak olyan linóleum padlón használja, amely megfelelően van rögzítve, hogy megakadályozza a linóleum behúzását az AquaSpin szívófejbe.



Kényes padlók

Ha rendszeresen és egyszerűen tisztítja a kényes keménypadlókat nedves felmosóval, erre a célra a Philips AquaTrio 9000 Series is tökéletesen megfelelő. A Porszívózás és felmosás összeállítás mikroszálas keféket alkalmaz, amelyek hatékonyan, mégis gyengéden eltávolítják a szennyeződéseket, foltokat és kiömlött anyagokat.

