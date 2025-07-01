2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01, XW9383/01.
Kicserélhetem a Philips AquaTrio vezeték nélküli porszívó akkumulátorát?
Mikor kell kicserélni az AquaTrio porszívóm keféit és szűrőit?
Minden padlón és szőnyegen használható a Philips AquaTrio porszívó?
Hogyan kell összeszerelni a Philips AquaTrio porszívót?
Milyen típusú vizet használhatok a Philips Aquatrio porszívómhoz?
A Philips AquaTrio porszívóm víztartályai mosogatógépben tisztíthatók?
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Mennyi ideig kell tölteni a Philips vezeték nélküli porszívót?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
A Philips AquaTrio porszívó használat utáni tisztítása
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