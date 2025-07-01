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Minden padlón és szőnyegen használható a Philips AquaTrio porszívó?

Az alábbi cikkünkben olvashat az összes olyan felületről, amelyeken használható a Philips AquaTrio 7000 vagy 9000 Series.

Aquatrio 7000 és 9000

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01, XW9383/01.

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