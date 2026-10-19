Hogyan kell tisztítani a Philips tésztakészítőt?

A tésztakészítő tartozékai és minden levehető alkatrésze öblítővíz alatt, mosogatószeres vízzel tisztítható. Ne használja a mosogatószivacs súroló felületét vagy agresszív tisztítószereket (súroló hatású összetevőkkel, vagy olyan folyadékokat, mint például benzin vagy aceton), mert ezek károsíthatják a felületeket.



A 7000-es sorozatú/Avance termékcsalád első paneljének kivételével minden alkatrész mosogatógépben is mosható. Ügyeljen arra, hogy 60 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű programot válasszon, és előtte távolítsa el a nagyobb tésztamaradványokat.



Tippek:

Tisztítás, különösen a tárcsák mosása előtt hagyja, hogy a tésztamaradványok a levegőn megszáradjanak.

A csap alatt vagy mosogatógépben történő tisztítás előtt a mellékelt tisztítóeszközzel távolítsa el a tésztamaradványokat a tárcsából.