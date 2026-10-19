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Hogyan kell tisztítani a Philips tésztakészítőt?

A Philips tésztakészítő legjobb tisztítási és karbantartási módszerei az alábbiakban olvashatók.

viva tisztítási táblázat

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HR2660/00, HR2665/96, HR2382/15. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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