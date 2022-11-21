Hogyan állíthatom alaphelyzetbe a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző bébiegységét, illetve szülői egységét?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A bébiegység alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva 10 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. A jelzőfény narancssárgán és zölden villog, a bébiegység pedig újraindul. A gyári visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény folyamatosan zölden világít.
A szülői egység visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Amikor megjelenik a „Szülői egység visszaállítása” előugró üzenet, nyomja meg a megerősítés gombot. A szülői egység alaphelyzetbe áll.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD921/26 , SCD923/26 .
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