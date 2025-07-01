Philips támogatás Hogyan csatlakoztathatom a fésűt a Philips bikinivonal-formázóhoz?

A bikinivonal-formázó fej segítségével levághatja a bikinivonal szőrzetét és különböző stílusokat alakíthat ki. A bikinivonal-formázó fésű csatlakoztatásával pedig 3 mm-es hosszúságúra vághatja a szőrszálakat.

Ha a készüléket intim területen (a nagy szeméremajkak külsején vagy belsején) használja, fontos, hogy felhelyezze a vágófejet a fésűre.

A fésű csatlakoztatása (1. kép):

Helyezze a fésű egyik oldalán található rovátkát a vágófej mélyedésébe. Nyomja rá a fésűt a vágófejre, amíg a fésű másik oldalán lévő rovátka bele nem pattan a vágófej másik oldalán lévő mélyedésbe. A megfelelő felhelyezéskor kattanó hang jelzi, hogy a fésű a helyére került.

A fésű eltávolítása (2. kép):

A fésű egyik oldalán csúsztassa be körmét a fésű és a vágófej közé. Húzza a körmével, amíg a fésű le nem válik a vágófejről. Az eltávolításhoz ne a fésű hátulját vagy fogait húzza.