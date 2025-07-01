Hogyan csatlakoztathatom a fésűt a Philips bikinivonal-formázóhoz?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A bikinivonal-formázó fej segítségével levághatja a bikinivonal szőrzetét és különböző stílusokat alakíthat ki. A bikinivonal-formázó fésű csatlakoztatásával pedig 3 mm-es hosszúságúra vághatja a szőrszálakat.
Ha a készüléket intim területen (a nagy szeméremajkak külsején vagy belsején) használja, fontos, hogy felhelyezze a vágófejet a fésűre.
A fésű csatlakoztatása (1. kép):
A fésű eltávolítása (2. kép):
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRE750/00, BRE709/00, BRE711/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét