Műanyagszag árad a Philips Airfryer készülékből

Az Airfryer burkolata és belső fiókja műanyagból készült, a sütőedény és a kosár pedig teflon (PTFE) bevonatú. Ezek a részek a készülék első néhány használata során némi szagot bocsáthatnak ki, mivel az Airfryer nagyon magas (akár 200 °C-os) hőmérsékletre melegszik fel.