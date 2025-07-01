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Műanyagszag árad a Philips Airfryer készülékből

Ha sütés közben műanyagszag volt érezhető a Philips Airfryer készülékből, olvassa el az alábbi cikkünket, hogy megtudja ennek okát és megszüntetési módját.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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