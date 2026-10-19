A Philips HomeRun porszívórobot első használata

Az alábbi információk a(z) 5000 Series modellekre vonatkoznak.

1. A robotot a Philips HomeRun alkalmazással működtetheti, amely intuitív és egyszerűen használható. Olvassa be a rövid üzembe helyezési útmutató borítóján található QR-kódot, vagy keressen rá a „Philips HomeRun alkalmazás” (Philips HomeRun app) kifejezésre az alkalmazás-áruházban.

2. Állítsa be a Wi-Fi-kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a robot és a mobileszköz megfelelő Wi-Fi-lefedettséggel rendelkezik, és hogy a mobileszköz ahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, amelyhez a robotot csatlakoztatni kívánja.

Nyomja meg a „Robot hozzáadása” (Add robot) gombot az alkalmazásban, és kövesse az utasításokat.

Párosítsa a robotot a Wi-Fi-vel az alkalmazásban. Legyen kéznél a Wi-Fi-jelszava.

Tartsa lenyomva egyszerre a be-/kikapcsoló és a vissza gombokat három másodpercig. A robot jelzőfénye fehéren villog, jelezve, hogy a robot Wi-Fi-beállítási módban van.

A „Philips robot” hálózathoz való csatlakozás érdekében kattintson a csatlakozás gombra, ha az látható az alkalmazásban.

Megjegyzés:

Ha a csatlakozás gomb nem látható az alkalmazásban, lépjen ki az alkalmazásból, és lépjen a Wi-Fi menüpontra a mobilkészülék „Beállítások” (Settings) menüjében. Itt kiválaszthatja a „Philips robot” hálózatot, és csatlakozhat hozzá. Miután csatlakozott a „Philips robot” hálózathoz, manuálisan lépjen vissza a HomeRun robot alkalmazásba a Wi-Fi-csatlakozás folytatásához.

A robot a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciájú Wi-Fi-sávhoz is képes csatlakozni.

Ha nem sikerül csatlakozni a Wi-Fi-hez:

Megjegyzés: Ha a robot jelzőfénye sárgán villog, a Wi-Fi párosítás sikertelen. (lásd az alábbi képet)

Lépjen ki a HomeRun alkalmazásból.

Ellenőrizze az okostelefonon a Wi-Fi-kapcsolatot.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő modellt választotta-e ki.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi-jelszót adta-e meg.

Ellenőrizze, hogy a robot még mindig Wi-Fi-beállítási módban van-e.

Ellenőrizze, hogy a gyermekzár aktiválva van-e. Ha aktiválva van, kapcsolja ki és próbálja meg újra a párosítást.

A Gyermekzár aktiválása és kikapcsolása a robotról: