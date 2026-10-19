TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

A Philips HomeRun porszívórobot első használata

A Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot használatának megkezdéséhez kövesse az alábbi cikkünkben leírt lépéseket és videókat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU5000/20, XU5100/10, XU5100/20. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja