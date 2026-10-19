A Philips HomeRun porszívórobot első használata

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot használatának megkezdéséhez kövesse az alábbi cikkünkben leírt lépéseket és videókat.
Az alábbi információk a 7000 Series modellekre vonatkoznak.
Az alábbi információk a 7000 Series modellekre vonatkoznak.
Az alábbi információk a 3000 Series modellekre vonatkoznak.
Az alábbi információk a 3000 Series modellekre vonatkoznak.
Az alábbi információk a(z) 5000 Series modellekre vonatkoznak.
1. Csomagolja ki az alkatrészeket
2. Távolítsa el a védőburkolatokat
3. Helyezze el az állomást:
4. Helyezze el az alátétet. Húzza le a fóliákat az alátétről.
5. Készítse elő a robotot a használatra. A Philips robotot majdnem teljesen összeszerelt állapotban szállítjuk, de a használat előkészítéséhez még szükség van néhány utolsó lépésre:
6. Töltse a robotot, és várjon, amíg teljesen fel nem töltődik.
Megjegyzés:
Az alábbi információk a(z) 5000 Series modellekre vonatkoznak.
1. A robotot a Philips HomeRun alkalmazással működtetheti, amely intuitív és egyszerűen használható. Olvassa be a rövid üzembe helyezési útmutató borítóján található QR-kódot, vagy keressen rá a „Philips HomeRun alkalmazás” (Philips HomeRun app) kifejezésre az alkalmazás-áruházban.
2. Állítsa be a Wi-Fi-kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a robot és a mobileszköz megfelelő Wi-Fi-lefedettséggel rendelkezik, és hogy a mobileszköz ahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, amelyhez a robotot csatlakoztatni kívánja.
Megjegyzés:
Ha nem sikerül csatlakozni a Wi-Fi-hez:
Megjegyzés: Ha a robot jelzőfénye sárgán villog, a Wi-Fi párosítás sikertelen. (lásd az alábbi képet)
A Gyermekzár aktiválása és kikapcsolása a robotról:
Az alábbi információk a 6000 Series modellekre vonatkoznak.
Az alábbi információk a 6000 Series modellekre vonatkoznak.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU5000/20, XU5100/10, XU5100/20. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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