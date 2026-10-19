Hogyan hozhat létre és kezelhet térképeket a Philips HomeRun alkalmazásban?

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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Olvassa el az alábbi cikket, és tudja meg, hogyan hozhatja létre és kezelheti otthona térképét a Philips HomeRun alkalmazásban.
A Philips HomeRun porszívó- és felmosórobot segítségével az otthonában található összes padlóról legfeljebb öt térképet készíthet.
A robot áthalad a szobákon, és a lézeres navigációval gyorsan végigpásztázza a szobákat, hogy térképet készítsen a padlóról. Érzékeli a bútorokat, hogy a későbbi takarítási feladatokhoz a leghatékonyabb utat válassza.
Miután létrehozott egy térképet, beállíthat korlátozott takarítási zónákat, hogy meghatározza, hol takaríthat, és hol nem takaríthat a robot.
A feltérképezés előtt győződjön meg a következőkről:
Az alábbi információk csak a 7000-es és 3000-es sorozatra vonatkoznak.
Amikor egy adott padlóra vonatkozó térképet hoz létre, fontos, hogy az állomást az adott padlón helyezze el. A robotnak az állomáson kell lennie a feltérképezési folyamat során. Például, ha egy másik padlót szeretne feltérképezni, ügyeljen arra, hogy a feltérképezési folyamat során az állomást arra a padlóra helyezze. Ezt követően, ha egy adott padlót szeretne tisztítani, válassza ki a megfelelő térképet az alkalmazásból.
Az első térkép Philips HomeRun alkalmazással történő létrehozásához egyszerűen érintse meg a „Térkép létrehozása” gombot a kezdőképernyőn közvetlenül azután, hogy párosította a robotot az alkalmazással, vagy ha korábban nem hozott létre térképet. Miután a robot visszatért az állomáshoz, már láthatja is az új térképét az alkalmazásban. További térképek létrehozásához lépjen a „Saját térképek” menüpontra a főmenüben, majd kattintson a „Térkép létrehozása” lehetőségre.
Fontos:
Az alábbi információk csak a 7000-es és 3000-es sorozatra vonatkoznak.
Ha további padlóról szeretne térképet létrehozni, a feltérképezési folyamat során oda kell helyezni az állomást. Fontos, hogy a robot az állomásról induljon el, és oda térjen vissza a feltérképezési folyamat végén. Új térkép létrehozásához a HomeRun alkalmazásban lépjen a „Saját térképek” menüpontra a főmenüben, majd kattintson a „Térkép létrehozása” lehetőségre, vagy válassza a jobb felső sarokban található „plusz” ikont. Ezután kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
A robot az otthonában található összes padlóról legfeljebb öt térképet készíthet. Legfeljebb három térképet zárolhat a felülírás megakadályozása érdekében:
Az alábbi információk csak a 7000-es és 3000-es sorozatra vonatkoznak.
Ha létrehozott egy vagy több térképet, beállíthat korlátozott takarítási zónákat a Philips HomeRun alkalmazásban:
Az alábbi információk csak a 2000-es sorozatra vonatkoznak.
Az első térkép Philips HomeRun alkalmazással történő létrehozásához egyszerűen érintse meg a „Térkép létrehozása” gombot közvetlenül a kezdőképernyőn, miután párosította a robotot az alkalmazással, vagy ha korábban nem hozott létre térképet, vagy kattintson a jobb felső sarokban lévő „fogaskerék ikonra”, válassza a „Saját térképek” lehetőséget, és válassza a jobb felső sarokban található „plusz” ikont. Ezután kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Miután a robot visszatért az állomáshoz, már láthatja is az új térképét az alkalmazásban. További térképek létrehozásához nyissa meg a főmenüt, és kattintson a „Saját térképek” lehetőségre.
Fontos:
Az alábbi információk csak a 2000-es sorozatra vonatkoznak.
Új térkép létrehozásához a HomeRun alkalmazásban lépjen a „Saját térképek” menüpontra a főmenüben, majd kattintson a „Térkép létrehozása” lehetőségre, vagy válassza a jobb felső sarokban található „plusz” ikont. Ezután kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
A robot az otthonában található összes padlóról legfeljebb öt térképet készíthet.
A további padló térképének létrehozása után a robotot akkor is használhatja, ha az állomás egy másik padlónál van. Csak válassza ki a megfelelő térképet az alkalmazásban, és a robot már mehet is:
Ha létrehozott egy vagy több térképet, beállíthat korlátozott takarítási zónákat a Philips HomeRun alkalmazásban:
Egy adott padlóra vonatkozó térkép létrehozásához fontos, hogy az állomást arra a padlóra helyezze el, amelyiket szeretné feltérképezni. A robotnak az állomáson kell maradnia a feltérképezési folyamat közben. Ha egy másik padló térképet szeretné létrehozni, akkor az állomást oda kell helyezni a feltérképezés idejére. Később kiválaszthatja a tisztítani kívánt padlónak megfelelő térképet az alkalmazásból.
Térkép létrehozása
Nyomja meg a robot be-/kikapcsoló gombját, vagy érintse meg az alkalmazás indítás ikonját a térkép létrehozásához, miután párosította a robotot az alkalmazással.
Ha már létrehozott egy térképet, és szeretne létrehozni egy másikat:
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU3000/02, XU2100/10, XU2000/10. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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