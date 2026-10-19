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Philips támogatás

Hogyan hozhat létre és kezelhet térképeket a Philips HomeRun alkalmazásban?

Olvassa el az alábbi cikket, és tudja meg, hogyan hozhatja létre és kezelheti otthona térképét a Philips HomeRun alkalmazásban.

XU sorozatú robotok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU3000/02, XU2100/10, XU2000/10. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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