Hogyan hozhat létre és kezelhet térképeket a Philips HomeRun alkalmazásban?

Az alábbi információk csak a 7000-es és 3000-es sorozatra vonatkoznak.

Ha létrehozott egy vagy több térképet, beállíthat korlátozott takarítási zónákat a Philips HomeRun alkalmazásban:

Lépjen a kezdőképernyőre, és kattintson a térkép jobb alsó sarkában található „Térképszerkesztő” gombra. Válassza ki a beállítani kívánt zónát.

Virtuális fal vagy tiltott zóna

Hozzon létre virtuális falakat és tiltott zónákat azokhoz a területekhez, ahová nem szeretné, hogy a robot bemenjen. Virtuális falakat vagy tiltott zónákat például a törékeny tárgyak védelme vagy a robot lépcsőről való leesésének megakadályozása érdekében hozhat létre.



Felmosásmentes zóna

Gátolja meg a szőnyegek felmosását felmosásmentes zónák létrehozásával.

(Csak a 7000-es sorozatnál) Felmosásmentes zónák esetén a következő lehetőségek közül választhat:

Kerülje ki a felmosásmentes zónákat a szoba többi részének a felmosásakor.

A felmosásmentes zónákat száraz takarítási módban csak szárazon porszívózza fel. Megjegyzés: lehet, hogy a felmosó még nedves.

Kímélő zóna (Csak a 7000-es sorozatnál)

Hozzon létre kímélő zónákat a térképen azokon a területeken, ahol azt szeretné, hogy a robot óvatosabban haladjon.

Fontos:

Kímélő zónák beállításakor ügyeljen arra, hogy azok legalább 1 m távolságra legyenek az ajtóktól, hogy a robot be tudjon menni azokba a helyiségekbe.

Virtuális falak és tiltott zónák létrehozásakor ügyeljen arra, hogy azok ne gátolják meg a robot állomásra való visszatérését. Az állomás előtt 1,5 m, oldalt pedig 0,5 m maradjon szabadon.