Hogyan tisztíthatom a Philips HomeRun porszívórobotomat?
A Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot jó állapotának megőrzéséhez olvassa el az alábbi cikket a robot tisztításáról és karbantartásáról.
Az alábbi információk a 7000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ürítse ki a portartályt minden takarítás után (csak az XU7000 típus esetén)
Tisztítsa meg a mosható felmosópárnát
Tisztítsa meg a főkefét
Tisztítsa meg az oldalkefét
Tisztítsa meg a töltő érintkezőit és érzékelőit
Cserélje ki a porzsákot (csak az XU7100 típusnál). Megjegyzés: Tekintse meg az „Automatikus ürítési állomás” című részben található videót.
Tisztítsa meg a mosható légszűrőt
A típustól függően tekintse meg az alábbi megfelelő videónkat a robot karbantartásával kapcsolatban.
Az alábbi információk a 3000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ürítse ki a portartályt minden takarítás után (csak az XU3000 típus esetén)
Tisztítsa meg a mosható légszűrőt
Tisztítsa meg a mosható felmosópárnát
Tisztítsa meg és töltse fel a víztartályt
Tisztítsa meg a főkefét
Tisztítsa meg az oldalkefét
Tisztítsa meg a töltő érintkezőit és érzékelőit
Cserélje ki a porzsákot (csak az XU3100 és XU3110 típusnál). Megjegyzés: Tekintse meg az „Automatikus ürítési állomás” című részben található videót.
A típustól függően tekintse meg az alábbi megfelelő videónkat a robot karbantartásával kapcsolatban.
Az alábbi információk a 2000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ürítse ki a portartályt minden takarítás után (csak az XU2000 típus esetén)
Tisztítsa meg a mosható légszűrőt
Tisztítsa meg a mosható felmosópárnát
Tisztítsa meg és töltse fel a víztartályt
Tisztítsa meg a főkefét
Tisztítsa meg az oldalkefét
Tisztítsa meg a töltő érintkezőit és érzékelőit
Cserélje ki a porzsákot (csak az XU2100 típusnál). Megjegyzés: Tekintse meg az alábbi videót.
Az alábbi információk a 6000 Series modellekre vonatkoznak. A portartály karbantartása
Nyissa ki és ürítse ki a portartályt (1. kép).
Távolítsa el a szűrőt (2. kép).
Távolítsa el a port a szűrő és a portartály belsejéből egy hosszú sörtéjű kefével (3. kép).
Tiszta vízzel öblítse ki a portartályt és a szűrőt, majd rázza le róluk a vízcseppeket (4. kép). Megjegyzés: Tisztítás után hagyja a portartályt és a szűrőt teljesen megszáradni (5. kép). Ne használjon forró vizet vagy tisztítószert.
A felmosó karbantartása
Először távolítsa el a felmosóegységet, és válassza le róla a felmosófejet.
Tiszta vízzel öblítse le a felmosóegységet. Óvatosan kezelje, ne dörzsölje túl erősen, mert ez kárt okozhat.
A tisztítást követően hagyja, hogy a felmosóegység és a felmosófej is teljesen megszáradjon. Ezután helyezze vissza az egységet, mielőtt újra használná.
A középső kefe és az oldalkefe karbantartása
Távolítsa el a felmosóegységet (6. kép).
Nyissa fel a középső rész fedelét, és vegye ki a középtartományban forgó kefét (7. kép).
Távolítsa el a szennyeződéseket és hajszálakat a középtartományban forgó keféről egy hosszú sörtéjű kefe segítségével (8. kép).
Vegye ki az oldalsó kefét, és távolítsa el róla a hajszálakat (9. kép).
A hajtókerék és a minden irányba mozgó kerék karbantartása
Távolítsa el a hajtókeréken lévő szennyeződést vagy hajszálakat egy hosszú sörtéjű kefével.
Távolítsa el a minden irányba mozgó keréken lévő szennyeződést vagy hajszálakat egy hosszú sörtéjű kefével.
Egy kefét és porszívót tartó kéz.
Az érzékelők és a töltőérintkezők tisztítása
Fontos, hogy rendszeresen tisztítsa a robot érzékelőit. Száraz ruhával vagy hosszú sörtéjű kefével távolítsa el róluk a port (10. kép).
Emellett rendszeresen tisztítsa meg a robot töltőérintkezőit, de ne használjon nedves ruhát, mert ez kárt okozhat. Száraz ruhával vagy hosszú sörtéjű kefével távolítsa el a port töltőérintkezőkről (11. kép).
A víztartály tisztítása
Először a fedél felnyitásával eressze le a piszkos vizet a tartályból (12. és 13. kép).
Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).
Ha meg kell tisztítani a víztartályt, oldja ki az oldalsó reteszeket, és vegye ki a tisztavíztartályt. Eltávolítás után egy ronggyal vagy tiszta vízzel öblítse le a szennyeződéseket. Ne dörzsölje erősen a tartályt kefével, mert az károsíthatja a tartályt, és hatással lehet a megfelelő használatra (15. és 16. kép).
A dokkolóegység tisztítása
A dokkolóegység rámpájának tisztításához emelje fel a kerek csatokat mindkét oldalon, és szerelje szét az egységet. Tisztítás után nyomja le a rámpát az újbóli összeszereléshez.
Távolítsa el a tisztítófogakat a dokkolóegységből, és öblítse le a szennyeződések eltávolításához.
Megjegyzés: Tisztítás után hagyja a dokkolóállomás rámpáját, a tisztítóbordát és a belső felületet megszáradni az összeszerelés előtt.
Az Automatikus ürítési állomással rendelkező XU7100, XU3100 és XU3110 típusoknál a porzsák megtelése esetén az Automatikus ürítési állomáson távolíthatja el a régi porzsákot, és helyezhet be újat.
A típustól függően tekintse meg az alábbi megfelelő videónkat a robot karbantartásával kapcsolatban.
Ha a fenti megoldások nem segítettek a probléma megoldásában, forduljon hozzánk további segítségért.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XU3000/02 , XU2100/10 , XU2000/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›