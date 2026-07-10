Hogyan tisztíthatom a Philips HomeRun porszívórobotomat?

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).

Ezután nyissa fel a tisztavíztartály fedelét, és helyezze a tartályt a csap alá tiszta víz hozzáadásához. A túltöltés elkerülése érdekében fontos, hogy a tiszta víz hozzáadásakor ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (14. kép).