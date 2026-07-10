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Hogyan tisztíthatom a Philips HomeRun porszívórobotomat?

A Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot jó állapotának megőrzéséhez olvassa el az alábbi cikket a robot tisztításáról és karbantartásáról.

homerun modellek

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU3000/02 , XU2100/10 , XU2000/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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