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Hogyan/mikor kell kicserélni a Philips HomeRun porszívórobotom porzsákját?

A Philips HomeRun XU7100, XU2100 és XU3100 típusú porszívó- és felmosórobot porzsákjának cseréjével kapcsolatban olvassa el az alábbi cikkünket.

homerun modellek

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU5100/10, XU5100/20, XU2100/10. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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