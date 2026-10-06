Hogyan/mikor kell kicserélni a Philips HomeRun porszívórobotom porzsákját?
A Philips HomeRun XU7100, XU2100 és XU3100 típusú porszívó- és felmosórobot porzsákjának cseréjével kapcsolatban olvassa el az alábbi cikkünket.
A Philips HomeRun XU7100 és XU3100 típusú porszívó- és felmosórobot automatikus ürítési állomással van felszerelve. Takarítást követően a robot portartálya automatikusan kiüríti a tartalmát az automatikus ürítési állomás eldobható zsákjába.
Az otthoni környezettől, a tisztítás gyakoriságától és a háziállatok számától függően az eldobható zsák akár 30 napig is kitarthat, mielőtt cserére lenne szükség.
Megjegyzés:
A Philips HomeRun alkalmazásban megadhatja az automatikus ürítés beállításait, például a portartály ürítésének gyakoriságát. Ehhez érintse meg a főmenüt (3 vízszintes sáv), és válassza az „Automatikus ürítési beáll.” lehetőséget.
Új porzsákok rendeléséhez érintse meg a főmenüt (3 vízszintes sáv), és válassza a „Automatikus ürítési beáll.” lehetőséget. A honlapunkon is megtalálja a következőket: XV1472 XU7100 sorozatú tartalék porzsákok és FC8022 sorozatú tartalék porzsákok az XU3100 és XU2100 sorozathoz.
Az alábbi információk csak a 7100-as típusra vonatkoznak.
Nyissa fel az automatikus ürítésű állomás fedelét.
A porzsák fogantyújával húzza ki a porzsákot az automatikus ürítésű állomásból, és dobja ki a porzsákot (lásd az „A” képet).
Helyezzen egy új porzsákot az automatikus ürítésű állomásba úgy, hogy a kartonlapot becsúsztatja az állomáson lévő nyílásba (lásd a „B” képet).
Megjegyzés: A tartalék porzsák modellszáma XV1472.
Tekintse meg az alábbi videónkat a porzsák cseréjéről.
Az alábbi információk az XU5100 modellekre vonatkoznak.
Ha az állomás közepén lévő narancssárga LED villog, az azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve.
Nyissa fel az állomás fedelét. (Lásd az „A” képet)
Nyomja meg a kioldógombot, és nyomja oldalra a zsáktartót. (Lásd a „B” képet)
Távolítsa el a porzsákot. (Lásd a „C” képet)
Ártalmatlanítsa a használt porzsákot (lásd a „D” képet)
Csúsztassa az új porzsák kartonlapját a zsáktartóra. (Lásd az „E” képet)
Tolja vissza a zsáktartót az álló helyzetbe, amíg kattanó hangot nem hall. (Lásd az „F” képet)
Zárja le az állomás fedelét.
Megjegyzés: A tartalék porzsák modellszáma FC8022.
Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, forduljon hozzánk további segítségnyújtásért.
Az alábbi információk az XU3100, XU3110 és XU2100 típusokra vonatkoznak.
Ha az automatikus ürítési állomás narancssárga LED-je villog, jelezve, hogy a porzsák megtelt:
Nyissa fel az automatikus ürítésű állomás fedelét (lásd az „A” képet).
Nyomja meg a kioldógombot, és nyomja oldalra a zsáktartót. (Lásd a „B” képet).
Távolítsa el és dobja ki a porzsákot (lásd a „C” képet).
Csúsztassa a porzsák kartonlapját a zsáktartóra (lásd a „D” képet).
Tolja vissza a zsáktartót az álló helyzetbe, amíg kattanó hangot nem hall, és csukja le az automatikus ürítésű állomás fedelét (lásd az „E” képet).
Megjegyzés: A tartalék porzsák modellszáma FC8022.
Tekintse meg az alábbi videónkat a porzsák cseréjéről.
Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, forduljon hozzánk további segítségnyújtásért.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XU5100/10, XU5100/20, XU2100/10. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›