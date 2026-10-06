Hogyan/mikor kell kicserélni a Philips HomeRun porszívórobotom porzsákját?

Az alábbi információk az XU5100 modellekre vonatkoznak.

Ha az állomás közepén lévő narancssárga LED villog, az azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve.

Nyissa fel az állomás fedelét. (Lásd az „A” képet)

Nyomja meg a kioldógombot, és nyomja oldalra a zsáktartót. (Lásd a „B” képet)

Távolítsa el a porzsákot. (Lásd a „C” képet)

Ártalmatlanítsa a használt porzsákot (lásd a „D” képet)

Csúsztassa az új porzsák kartonlapját a zsáktartóra. (Lásd az „E” képet)

Tolja vissza a zsáktartót az álló helyzetbe, amíg kattanó hangot nem hall. (Lásd az „F” képet)

Zárja le az állomás fedelét.

Megjegyzés: A tartalék porzsák modellszáma FC8022.

Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, forduljon hozzánk további segítségnyújtásért.