A Philips HomeRun porszívórobot víztartálya tisztítható mosogatógépben?

Mivel a 2000 és 2100 sorozat víztartályai egy kicsit eltérnek egymástól, az alábbiakban találja az adott típusnak megfelelő lépéseket.

Az alábbi lépések az XU2000 típusok víztartályának tisztítására vonatkoznak:

Nyomja meg a víztartály kioldógombját, és húzza ki a víztartályt a robotból (lásd az 1A képet).

Vegye ki a portartályt a víztartályból (lásd az 1B képet).

Öblítse ki a víztartályt csapvízzel, majd törölje szárazra a víztartály külsejét egy ruhával (lásd az 1C képet). Megjegyzés: Ne használjon tisztítószereket!

Tartsa nyitva a víztartály zárófedelét, és hagyja, hogy a víztartály belseje megszáradjon.

Helyezze vissza a portartályt a víztartályba (lásd az 1D képet).

Töltse fel a víztartályt, és helyezze vissza (lásd az 1E képet).



Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a víztartály külseje száraz, és ne használjon tisztítószert.



Kérjük, tekintse meg az adott a robottípusnak megfelelő alábbi videókat a lépésenkénti karbantartásra vonatkozóan.





Az alábbi lépések az XU2100 (állomással rendelkező) típusok víztartályának tisztítására vonatkoznak.

Nyomja meg a víztartály kioldógombját, és húzza ki a víztartályt a robotból (lásd a 2A képet).

Nyissa fel a víztartály fedelét. (Lásd a 2B képet).

Öblítse ki a víztartályt csapvízzel, majd törölje szárazra a víztartály külsejét egy ruhával (lásd a 2C, 2D, 2E képet). Megjegyzés: Ne használjon tisztítószereket!

Tartsa nyitva a víztartály zárófedelét, és hagyja, hogy a víztartály belseje megszáradjon.