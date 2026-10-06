A Philips HomeRun porszívórobot víztartálya tisztítható mosogatógépben?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU3000/02, XU2100/10, XU2000/10. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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