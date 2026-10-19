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Pizza vagy kenyértészta dagasztása a Philips tésztakészítő segítségével

Ha szeretné tudni, hogyan kell használni a Philips tésztakészítőt tészta dagasztásához, például pizza- vagy kenyértésztához, olvassa el az alábbi cikkünket.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HR2660/00, HR2665/96.

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