Pizza vagy kenyértészta dagasztása a Philips tésztakészítő segítségével

Kapcsolja be a tésztakészítőt. Ha automatikus tömegmérés funkcióval rendelkező tésztakészítőt használ, válassza a sima tészta, tojás vagy ízesített tészta programot. (Mivel nem fogja követni a folyadékszámítást, nem számít, hogy melyik programot választja.) Tegye az összes száraz hozzávalót a keverőkamrába, és zárja le a fedelet. Indítsa el a dagasztást az indítás gomb megnyomásával. A folyékony hozzávalókat lassan öntse a fedélen lévő nyílásokba. Megjegyzés: Az automatikus tömegmérés funkcióval rendelkező készülékek esetében ne kövesse a kijelzőn látható kiszámított vízmennyiséget, hanem ragaszkodjon a recepthez. Hagyja, hogy a tésztakészítő 3:00 percig dagassza a tésztát a kijelzőn megjelenítettek szerint. Ha az időzítő 00:00-ra van beállítva, az indítás/szüneteltetés gomb vagy a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával állítsa le a tésztakészítőt. Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, majd vegye ki a tésztát a keverőkamrából. Hagyja, hogy a tészta megkeljen, majd folytassa a szokásos módon.

Ne hagyja felügyelet nélkül a tésztakészítőt dagasztás közben, és ne használja a préselés funkciót.

Mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, mielőtt a keverőkamrába nyúlna.

Az alábbi videókban is láthat példákat pizza- és kenyértészta receptekre. Ha az instrukciók és a videók nem segítették elő az optimális tészta elérését, forduljon hozzánk további segítségért.