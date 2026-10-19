Pizza vagy kenyértészta dagasztása a Philips tésztakészítő segítségével
Ha szeretné tudni, hogyan kell használni a Philips tésztakészítőt tészta dagasztásához, például pizza- vagy kenyértésztához, olvassa el az alábbi cikkünket.
Kapcsolja be a tésztakészítőt. Ha automatikus tömegmérés funkcióval rendelkező tésztakészítőt használ, válassza a sima tészta, tojás vagy ízesített tészta programot. (Mivel nem fogja követni a folyadékszámítást, nem számít, hogy melyik programot választja.)
Tegye az összes száraz hozzávalót a keverőkamrába, és zárja le a fedelet.
Indítsa el a dagasztást az indítás gomb megnyomásával.
A folyékony hozzávalókat lassan öntse a fedélen lévő nyílásokba. Megjegyzés: Az automatikus tömegmérés funkcióval rendelkező készülékek esetében ne kövesse a kijelzőn látható kiszámított vízmennyiséget, hanem ragaszkodjon a recepthez.
Hagyja, hogy a tésztakészítő 3:00 percig dagassza a tésztát a kijelzőn megjelenítettek szerint. Ha az időzítő 00:00-ra van beállítva, az indítás/szüneteltetés gomb vagy a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával állítsa le a tésztakészítőt.
Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, majd vegye ki a tésztát a keverőkamrából. Hagyja, hogy a tészta megkeljen, majd folytassa a szokásos módon.
Megjegyzés:
Ne hagyja felügyelet nélkül a tésztakészítőt dagasztás közben, és ne használja a préselés funkciót.
Mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, mielőtt a keverőkamrába nyúlna.
Az alábbi videókban is láthat példákat pizza- és kenyértészta receptekre. Ha az instrukciók és a videók nem segítették elő az optimális tészta elérését, forduljon hozzánk további segítségért.
250 g fehér liszt 25 g olívaolaj ½ kávéskanál cukor ½ kávéskanál só ½ csomag gyorsélesztő 140 ml meleg víz
500 g teljes kiőrlésű liszt 20 g száraz élesztő 1 kávéskanál só 1,5 kávéskanál kenyérfűszer 350 ml langyos víz (opcionális: 20-40 g mag, pl. napraforgó- vagy tökmag Sütési idő: körülbelül 45-60 perc 180 °C-on
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:HR2660/00, HR2665/96.