Nem tudom be- és kikapcsolni a Philips oszlopventilátoromat

Az alábbi információk csak a CX1210 és CX1220 típusra vonatkoznak.



Ellenőrizze, hogy a gomb „OFF” (kikapcsolt) állásban van-e (az A képen látható módon) az időzítő funkciónál. Ebben az esetben a ventilátor nem kapcsol be a „fan speed” (ventilátorsebesség) gomb megnyomásakor. A Philips ventilátor bekapcsolásához állítsa a gombot „ON” (bekapcsolt) helyzetbe, majd nyomja meg a kívánt ventilátorsebességet (a B képen látható módon).

Ha a készülék még mindig nem működik, forduljon hozzánk további segítségért.