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Philips támogatás

Nem tudom be- és kikapcsolni a Philips oszlopventilátoromat

Ha nem tudja be- vagy kikapcsolni a Philips oszlopventilátort, illetve nem tud váltani az üzemmódok között, tekintse meg az alábbi lehetséges okokat és megoldásokat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: CX1030/00, CX1220/00, CX1520/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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