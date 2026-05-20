2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: CX1030/00, CX1220/00, CX1520/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
A Philips ventilátorom furcsa szagot bocsát ki
A Philips ventilátor elülső rácsa koszos
A Philips ventilátorom túl hangos
A Philips oszlopventilátorom gyenge légáramot biztosít
Nem tudom be- és kikapcsolni a Philips oszlopventilátoromat
A Philips ventilátorom oszcilláláskor szokatlan zajt kelt
A Philips oszlopventilátorom hirtelen kikapcsol
A Philips oszlopventilátor alapja billeg vagy rezeg
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét