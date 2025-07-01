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A Philips 7000/8000 vezeték nélküli porszívóm menüjének használata

A Philips 7000 vagy 8000 sorozatú vezeték nélküli porszívó kijelzőjén megjelenő menü használatával kapcsolatban tekintse meg az alábbi videót (0:00-1:03). Megjegyzés: A videó címe tartalmazza a 8000-es sorozatot, de a 7000-es sorozatra vonatkozik, amely ugyanazzal a menüvel rendelkezik.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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