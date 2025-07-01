Philips támogatás A Philips 7000/8000 vezeték nélküli porszívóm menüjének használata

A Philips 7000 vagy 8000 sorozatú vezeték nélküli porszívó kijelzőjén megjelenő menü használatával kapcsolatban tekintse meg az alábbi videót (0:00-1:03). Megjegyzés: A videó címe tartalmazza a 8000-es sorozatot, de a 7000-es sorozatra vonatkozik, amely ugyanazzal a menüvel rendelkezik.

