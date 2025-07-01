2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
A Philips 7000/8000 vezeték nélküli porszívóm menüjének használata
Mikor tisztítsam/cseréljem a Philips porszívó mikroszálas kendőjét
Mennyi ideig kell tölteni a Philips vezeték nélküli porszívót?
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