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Használhatok bármilyen dugaszolható USB-adaptert a Philips OneBlade készülékem töltéséhez?

Nem, csak bizonyos műszaki jellemzőkkel rendelkező USB-adapterek használhatók a Philips OneBlade hálózati aljzathoz/fali aljzathoz való csatlakoztatásához. A nem megfelelő típusú adapter használata károsíthatja a készüléket.

További részletekért tekintse meg az alábbi információkat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP1924/24 , QP4631/65 , QP6507/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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