Használhatok bármilyen dugaszolható USB-adaptert a Philips OneBlade készülékem töltéséhez?
Nem, csak bizonyos műszaki jellemzőkkel rendelkező USB-adapterek használhatók a Philips OneBlade hálózati aljzathoz/fali aljzathoz való csatlakoztatásához. A nem megfelelő típusú adapter használata károsíthatja a készüléket.
További részletekért tekintse meg az alábbi információkat.
A OneBlade biztonságos és hatékony töltéséhez ellenőrizze, hogy az USB-adapter megfelel-e az alábbi műszaki jellemzőknek:
Bemeneti feszültség: 100–240 V.
Kimeneti feszültség: 5 V.
Kimeneti teljesítmény: 1 A vagy nagyobb.
Ha a OneBlade borotvát erősen nedves vagy párás környezetben (például fürdőszobában) kívánja tölteni, mindig használjon fröccsenő víz ellen védett (IPX4*) adaptert.
Ezek a műszaki jellemzők magán az adapteren (lásd az alábbi példát) vagy az adapter vásárlásakor kapott dokumentációban találhatók.
*Tipp: az adapterek leírásában az IPX4-ben szereplő X egy helyőrző, amely helyett egy számjegy is állhat (pl. IP24 vagy IP44). Amennyiben az „IP” után a második számjegy „4”, az adapter fröccsenésállónak minősül.
Igen, a megfelelő adaptert beszerezheti közvetlenül a Philipstől. Az elérhetőség a tartózkodási helytől függ: