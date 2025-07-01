TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Olvastam híreket a cumikról és a BPA-ról – hogyan tudja igazolni, hogy a Philips Avent cumik BPA-mentesek?

A Philips Avent cumik mindegyik termékcsaládja BPA-mentes. A szülői és gyermekápolási termékek vezető márkájaként mi, a Philips Aventnél a termékeink biztonságát tekintjük a legfontosabbnak. Ezt a jogalkotók által globálisan meghatározott összes vonatkozó biztonsági követelmény teljes körű betartásával és a legszigorúbb előírások követésével biztosítjuk.

A Philips Avent SCF085/60 cumival kapcsolatos hírek nyomán ellenőriztük az eredményeinket, és további teszteket végeztünk a DEKRA segítségével, a világ legnagyobb független tesztelő, bevizsgáló és tanúsító szakértői szervezetével. Ezek a tesztek azt is megerősítik, hogy a cumi termékeinkben – beleértve a tesztelt mintát is – nem észlelhető BPA, és azok igazoltan BPA-mentesek.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF094/03 , SCF094/02 , SCF094/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja