Gőzölőkészülékek

Nem szükséges elővenni a vasalódeszkát! Egyszerüen csak használja a kézi gőzölőt akár függőleges akár vízszintes helyzetben a nehezen vasalható anyagokon vagy csak az indulás előtti gyors igazításokhoz. A gőz finoman behatol a legkényesebb anyagokba is, így a megperzselődés vagy megégés kockázata nélkül simít bármilyen szövetet. Sőt, a gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat és megöli baktériumokat is, ezért a ruhák frissek és újra viseletre készek lesznek. A könnyű és kompakt dizájnnak köszönhetően a Philips Steam&Go Plus készüléket bárhová magával viheti.