Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Monitorok
Összes sorozat
Brilliance LCD monitor csuklós talppal, USB, audio
Gyártás megszűnt
Támogatás
220P2ES/00
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
Smart Control szoftver
Lokalizált kereskedelmi tájékoztató
Felhasználói útmutató
Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást
Jótállás
Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben