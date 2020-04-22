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Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

220V4LAB/00

4.4

| (5) Értékelések

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit. A készülék sztereó hangsugárzókkal és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

sztereó hangszórókkal

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 22"-es (55,9 cm-es)

VESA tartó a rugalmasságért

A kis helyigénynek köszönhetően helytakarékos

Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

5

Értékelések

4
3
1

22/04/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Használat dátuma 2018-04-22

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Használat dátuma 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.