2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220V4LAB/00
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit. A készülék sztereó hangsugárzókkal és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
22"-es (55,9 cm-es)
Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.
4.4
5-ből
5
Értékelések
CosminaM
22/04/2020
România
Ellenőrzött vevő
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Használat dátuma 2018-04-22
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Használat dátuma 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED