2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V sorozat
22"-es (55,9 cm-es)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Теодорина
13/10/2019
България
Ellenőrzött vevő
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED