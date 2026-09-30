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Gyártás megszűnt

LCD monitor

221B8LHEB/01

Tiszta képek, nagy teljesítmény

Gondoskodjon a legjobb munkavégzésről a Philips 22"-es Full HD monitorral. Az éles és élénk Full HD felbontás megfelelő teret és áttekinthetőséget biztosít Önnek a munkájához. A beállítható magasság, a villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmódok kímélik a szemet.

Összes előny megtekintése

a maximális hatékonysághoz

Tiszta képek, nagy teljesítmény

  • B-sorozatú

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  2. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  3. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.