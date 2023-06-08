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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
4.3
5-ből
27
Értékelések
84%
ajánlja ezt a terméket
tvmaci
08/06/2023
Magyarország
Kellett egy jó monitor.
Ár/érték arányban szinte a legjobb, nagyon szép képe van és elég nagy! Szoftveresen még precízebben állítható; 75 Hz is adott így, és a kontraszt is finomabban állítható.
Előnyök
Ips led, 68,6cm képátló, szép full hd megjelenítés nagy betekintésí szög, jó ár
Hátrányok
billegős
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2022-05-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2022-05-08
Gabroca
02/06/2022
Magyarország
Philips Full HD LCD monitor 273V7QDSB V
Korrekt jó monitor, stabil felépítés, jó éles kép, kis fogyasztás.
Előnyök
ára és minősége
Hátrányok
FullHD, nem tud 2k vagy 4k felbontást
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-06-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-06-02
25/09/2020
România
Recomand acest produs
Un monitor excelent! Am comandat doua monitoare, sunt superbe!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2020-08-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2020-08-25
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével