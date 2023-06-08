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Gyártás megszűnt

Full HD LCD monitor

223V7QDSB/01

4.3

| (27) Értékelések | 84% ajánlja ezt a terméket

Élénk és éles képek széltől szélig

Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.

Összes előny megtekintése

Élénk és éles képek széltől szélig

  • V sorozat

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

27

Értékelések

84%

ajánlja ezt a terméket

08/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kellett egy jó monitor.

Ár/érték arányban szinte a legjobb, nagyon szép képe van és elég nagy! Szoftveresen még precízebben állítható; 75 Hz is adott így, és a kontraszt is finomabban állítható.

Előnyök

Ips led, 68,6cm képátló, szép full hd megjelenítés nagy betekintésí szög, jó ár

Hátrányok

billegős

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2022-05-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2022-05-08

02/06/2022

Magyarország

Magyarország

Philips Full HD LCD monitor 273V7QDSB V

Korrekt jó monitor, stabil felépítés, jó éles kép, kis fogyasztás.

Előnyök

ára és minősége

Hátrányok

FullHD, nem tud 2k vagy 4k felbontást

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-06-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-06-02

25/09/2020

România

România

Recomand acest produs

Un monitor excelent! Am comandat doua monitoare, sunt superbe!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2020-08-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2020-08-25

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével