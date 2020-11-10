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Összes sorozat

5300 series Full HD Ultra Slim LED TV

Gyártás megszűnt

Támogatás

5300 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

22PFS5303/12

5300 series Full HD Ultra Slim LED TV

Gyártás megszűnt

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Philips Smart TV App

A Philips Smart TV alkalmazás okostelefonját vagy táblagépét intelligens távirányítóvá alakítja, így könnyedén válthat csatornát, állíthatja a hangerőt, böngészhet az alkalmazások között és finomhangolhatja az Ambilight beállításokat.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez
Philips Smart TV App

Szoftver és meghajtók

Firmware-előzmények

  • verzió: 461.002.180.000
  • PDF fájl, 555.5 kB
  • 10 November 2020

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 20 July 2026

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 561 kB
  • 21 July 2026

Garancia és szerviz

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