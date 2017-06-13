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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
240V5QDAB/01
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze ennek a Philips képernyőnek a ragyogó képeit! A készülék HDMI aljzattal és sztereó hangszórókkal rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
24"-es (23,8" / 60,5 cm átmérő)
Az IPS-ADS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-ADS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyeknél követelmény a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével