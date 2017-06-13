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  • Energy Label Europe B
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  • Energy Label Europe B
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Gyártás megszűnt

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

240V5QDAB/01

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Élvezze ennek a Philips képernyőnek a ragyogó képeit! A készülék HDMI aljzattal és sztereó hangszórókkal rendelkezik. Nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

sztereó hangszórókkal

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 24"-es (23,8" / 60,5 cm átmérő)

IPS-ADS széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS-ADS széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS-ADS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-ADS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyeknél követelmény a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével