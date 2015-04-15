TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Gyártás megszűnt

Támogatás

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

240V5QDSB/01

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Szoftver és meghajtók

Illesztőprogramok, Windows 7 - English (US)

  • verzió: 240V5Q
  • 7Z fájl, 9.8 kB
  • 15 April 2015

Illesztőprogramok, Windows 8 - English (US)

  • verzió: 240V5Q
  • 7Z fájl, 9.8 kB
  • 15 April 2015

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 678.6 kB
  • 21 July 2026

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 4.8 MB
  • 20 July 2026

Garancia és szerviz

Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást

Jótállás

Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben