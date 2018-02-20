2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
24PHS4022/12
Ultra Slim LED TV
A Philips 4000-es TV-készülék a szórakozás jegyében született, kis képernyője pedig jó képminőséget nyújt. Elég kicsi ahhoz, hogy gyorsan és gond nélkül át lehessen vinni egyik szobából a másikba, minimalista kialakítása révén pedig gyakorlatilag bármilyen térben megtalálja a helyét.
60 cm-es (24"-es)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.
Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Előnyök
Зручно!:)
Hátrányok
Немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Használat dátuma 2020-01-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Használat dátuma 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.