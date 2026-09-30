2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
24PHT4032/12
Ultra Slim LED TV
Hordozható és gyönyörű. A Philips 4000-es TV-készüléket úgy alkottuk meg, hogy minden útján elkísérhesse Önt. Ultravékony kialakításával és letisztult fehér keretével pedig a szobában is remekül mutat.
60 cm-es (24"-es)
LED TV
DVB-T/T2/C
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.
Tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan kis képernyős TV-t szeretne, amelynek kinézete éppoly nagyszerű, mint a teljesítménye. Ezért a formatervező csapatunk a finom fehér színű elegáns keretet és a fényes kivitelt párosította az újszerű, modern küllem kialakításához, amely bármilyen helyiségbe nagyszerűen illik.
Értékelések
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.