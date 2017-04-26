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Gyártás megszűnt

LCD monitor

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tiszta képek, nagy teljesítmény

Gondoskodjon a legjobb munkavégzésről a Philips 27"-es Full HD monitorral. Az éles és élénk Full HD felbontás megfelelő teret és áttekinthetőséget biztosít Önnek a munkájához. A beállítható magasság, a villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmódok kímélik a szemet.

Összes előny megtekintése

a maximális hatékonysághoz

Tiszta képek, nagy teljesítmény

  • B-sorozatú

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS technológia a széles nézési szögtartományért

IPS technológia a széles nézési szögtartományért

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.3

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

26/04/2017

România

România

Simplu,dar complex și complet.

Este un sistem strict audio,nu are SMART, nu are WIFI ceea ce complică puțin actualizarea software.Dar ca și redare sunet,este altceva decât sistemele clasice,incomparabil ca și calitate.Recomand !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Boxă Soundbar SkyQuake

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Boxă Soundbar SkyQuake

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 271B8QJEB LCD monitor

Használat dátuma 2020-07-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 271B8QJEB LCD monitor

Használat dátuma 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Előnyök

Super

Hátrányok

Nie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Használat dátuma 2022-04-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Használat dátuma 2022-04-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  3. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.