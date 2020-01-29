2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kristálytiszta kép
Gondoskodjon a legjobb munkavégzésről a Philips 27"-es Quad HD monitorral. A kristálytiszta Quad HD megfelelő teret és tisztaságot biztosít Önnek a munkájához. A villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmódok ügyelnek szeme egészségére.
B-sorozatú
27”-es (68,6 cm-es)
Quad HD (2560 x 1440)
A 10-bites kijelző gazdag színmélységet kínál az 1,074 milliárd színnel és 12-bites belső képfeldolgozással, hogy lágy, természetes színeket hozzon létre, átmenetek és színsávok nélkül.
A fenntarthatóságra és az alacsonyabb üzemeltetési költségekre tervezett monitor megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. Például: ENERGY STAR, EPEAT, TCO tanúsítvány. A minősítésekkel kapcsolatos további információkat lásd: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO tanúsítvány: https://tcocertified.com/
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
4.4
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Cristian1972
29/01/2020
România
Ellenőrzött vevő
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Előnyök
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Hátrányok
meniul trebuia mai simplu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Használat dátuma 2019-12-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Használat dátuma 2019-12-29
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Előnyök
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Használat dátuma 2020-05-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Használat dátuma 2020-05-04
gargamel
10/12/2018
Hrvatska
vrhunski proizvod
jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB QHD LCD monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB QHD LCD monitor
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.