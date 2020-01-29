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Gyártás megszűnt

QHD LCD monitor

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Kristálytiszta kép

Gondoskodjon a legjobb munkavégzésről a Philips 27"-es Quad HD monitorral. A kristálytiszta Quad HD megfelelő teret és tisztaságot biztosít Önnek a munkájához. A villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmódok ügyelnek szeme egészségére.

Összes előny megtekintése

kiváló teljesítmény a maximális hatékonyság érdekében

Kristálytiszta kép

  • B-sorozatú

  • 27”-es (68,6 cm-es)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 milliárd szín a lágy színátmenetek és a részletgazdagság érdekében

A 10-bites kijelző gazdag színmélységet kínál az 1,074 milliárd színnel és 12-bites belső képfeldolgozással, hogy lágy, természetes színeket hozzon létre, átmenetek és színsávok nélkül.

Környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítás

A fenntarthatóságra és az alacsonyabb üzemeltetési költségekre tervezett monitor megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. Például: ENERGY STAR, EPEAT, TCO tanúsítvány. A minősítésekkel kapcsolatos további információkat lásd: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO tanúsítvány: https://tcocertified.com/

LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

29/01/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Előnyök

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Hátrányok

meniul trebuia mai simplu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Használat dátuma 2019-12-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Használat dátuma 2019-12-29

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Előnyök

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Használat dátuma 2020-05-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Használat dátuma 2020-05-04

10/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski proizvod

jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB QHD LCD monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 272B8QJEB QHD LCD monitor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.