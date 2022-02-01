2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
326M6VJRMB/00
Élvezze a pillanatot
Az Ambiglow világítással rendelkező Momentum 4K UHD kijelző új szintre emeli a felhőtlen szórakozás élményét. A mozgalmas jelenetek kifogástalanul élvezhetők az Adaptív szinkronizálásnak és az alacsony bemeneti késleltetésnek köszönhetően. A DisplayHDR 600 szabvány által biztosított hihetetlenül éles és élénk képminőség mindenkit a székébe szegez.
Momentum
32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)
3840 x 2160 (4K UHD)
A DTS Sound egy hangfeldolgozási megoldás, amelyet zenék, filmek, streamelés és játékok PC-ken való formátumfüggetlen lejátszásának optimalizálására terveztek. A DTS Sound magával ragadó virtuális surround hangzást biztosít, gazdag basszus és dialógus kiemelési lehetőségekkel, és maximális hangerőszinttel, vágás és torzítás nélkül.
Az Ambiglow új dimenzióval gazdagítja a képélményt. Az innovatív Ambiglow technológia magával ragadó fényudvar létrehozásával megnöveli a képernyőt. A gyors processzor elemzi a bejövő képtartalmat és folyamatosan hozzáigazítja a kibocsátott fény színét és fényerejét a képhez. A felhasználóbarát opciók lehetővé teszik, hogy a környezetet az igényei szerint alakítsa. A filmek és sportközvetítések nézéséhez, játékok lejátszásához különösen alkalmas Philips Ambiglow egyedül álló és magával ragadó vizuális élményt kínál.
A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 600 kijelző merőben eltérő vizuális élményt nyújt. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 600 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A helyi fényerő-szabályozásnak és az akár 600 nit értékű, ragyogó csúcsfényeknek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Előnyök
The quality of a picture is perfect
Hátrányok
no usb-c
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Használat dátuma 2022-01-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Használat dátuma 2022-01-01
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.