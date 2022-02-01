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Momentum4K HDR kijelző Ambiglow technológiával

326M6VJRMB/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a pillanatot

Az Ambiglow világítással rendelkező Momentum 4K UHD kijelző új szintre emeli a felhőtlen szórakozás élményét. A mozgalmas jelenetek kifogástalanul élvezhetők az Adaptív szinkronizálásnak és az alacsony bemeneti késleltetésnek köszönhetően. A DisplayHDR 600 szabvány által biztosított hihetetlenül éles és élénk képminőség mindenkit a székébe szegez.

Összes előny megtekintése

Élvezze a pillanatot

  • Momentum

  • 32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Továbbfejlesztett audió, DTS Sound™

A DTS Sound egy hangfeldolgozási megoldás, amelyet zenék, filmek, streamelés és játékok PC-ken való formátumfüggetlen lejátszásának optimalizálására terveztek. A DTS Sound magával ragadó virtuális surround hangzást biztosít, gazdag basszus és dialógus kiemelési lehetőségekkel, és maximális hangerőszinttel, vágás és torzítás nélkül.

Az Ambiglow egy fényudvarral teszi intenzívebbé a szórakozást

Az Ambiglow új dimenzióval gazdagítja a képélményt. Az innovatív Ambiglow technológia magával ragadó fényudvar létrehozásával megnöveli a képernyőt. A gyors processzor elemzi a bejövő képtartalmat és folyamatosan hozzáigazítja a kibocsátott fény színét és fényerejét a képhez. A felhasználóbarát opciók lehetővé teszik, hogy a környezetet az igényei szerint alakítsa. A filmek és sportközvetítések nézéséhez, játékok lejátszásához különösen alkalmas Philips Ambiglow egyedül álló és magával ragadó vizuális élményt kínál.

DisplayHDR 600 a kiváló képi élményért

A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 600 kijelző merőben eltérő vizuális élményt nyújt. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 600 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A helyi fényerő-szabályozásnak és az akár 600 nit értékű, ragyogó csúcsfényeknek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Előnyök

The quality of a picture is perfect

Hátrányok

no usb-c

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Használat dátuma 2022-01-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Használat dátuma 2022-01-01

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  2. BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  6. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.