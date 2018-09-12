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Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD LED TV

32PFH4009/88

3.8

| (11) Értékelések

Full HD LED TV

Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú Full HD LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD LED TV

  • 81 cm-es (32"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.8

5-ből

11

Értékelések

1

12/09/2018

Slovenija

Slovenija

prav dobro

nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

05/11/2016

България

България

много съм доволна от този продукт

Останах много доволна от този телевизор. За сега нямам забележки.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор

05/01/2015

Polska

Polska

technologicznie dobry telewizor

Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.

  2. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.