2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PFT6500/12
Android rendszerű Full HD Slim LED TV
A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Pixel Precise HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.
80 cm-es (32"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB-T/T2/C
Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, alkalmazásokat indíthat, és videókat játszhat le. Az Android robot felszabadítja a Dual Core processzor erejét, hogy Ön gyorsan és egyszerűen kezelhesse készülékét.
Az Android Smart TV-jének köszönhetően egy gyors processzor és egy felhasználóbarát kezelőfelület kombinációját élvezheti. Az Ön indítópultja a végtelen tartalmak irányába, a Google Play™ és Netflix szolgáltatástól egy internetes böngészőig... és még sok minden másig. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenceire.
A Micro Dimming Pro a környezete fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy fényérzékelő és egy speciális szoftver 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet éjjel-nappal.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.1
5-ből
7
Értékelések
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Ellenőrzött vevő
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.