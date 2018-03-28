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Gyártás megszűnt

4100Ultra Slim LED TV

32PHS4131/12

3.8

| (11) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Ultra Slim LED TV

A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100 sorozatú készülék, stílusos kivitelének köszönhetően értékes darab lesz az otthonában. A Full HD képminőség és a tiszta hangzás örömteli szórakozást biztosít.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Ultra Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Fekete, pengevékony sarokállványok

Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Az új, integrált HEVC szabvány kiváló minőségű képet eredményez

Az új, integrált HEVC szabvány lehetővé teszi, hogy kiváló képminőségű adásban legyen része a felbontásnak köszönhetően.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

11

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3

28/03/2018

Česká republika

Česká republika

výborný

Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

22/07/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

v této cenové relaci výborný

v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

23/04/2017

Česká republika

Česká republika

DOPORUČUJI

NA DÁLKOVÉM OVLADAČI TLAČÍTKA PŘEDVOLBY KANÁLŮ 0 - 9 BY MOHLA BÝT VĚTŠÍ. OBČAS NEJDE PO ZAPNUTÍ ZVUK, TELEVIZOR SE MUSÍ ZNOVU VYPNOUT A ZAPNOUT OVLADAČEM, NEBO POUŽÍT MALÝ JOYSTICK V ZADNÍ ČÁSTI TELEVIZORU. TOTO NEODSTRANILA ANI POSLEDNÍ AKTUALIZACE Z ÚNORA 2017.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.