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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultra Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100 sorozatú készülék, stílusos kivitelének köszönhetően értékes darab lesz az otthonában. A Full HD képminőség és a tiszta hangzás örömteli szórakozást biztosít.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Az új, integrált HEVC szabvány lehetővé teszi, hogy kiváló képminőségű adásban legyen része a felbontásnak köszönhetően.
3.8
5-ből
11
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
MÍLA
23/04/2017
Česká republika
DOPORUČUJI
NA DÁLKOVÉM OVLADAČI TLAČÍTKA PŘEDVOLBY KANÁLŮ 0 - 9 BY MOHLA BÝT VĚTŠÍ. OBČAS NEJDE PO ZAPNUTÍ ZVUK, TELEVIZOR SE MUSÍ ZNOVU VYPNOUT A ZAPNOUT OVLADAČEM, NEBO POUŽÍT MALÝ JOYSTICK V ZADNÍ ČÁSTI TELEVIZORU. TOTO NEODSTRANILA ANI POSLEDNÍ AKTUALIZACE Z ÚNORA 2017.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.