2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PHT4009/12
LED TV
Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú kisképernyős LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára
81 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/T2/C
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontrasztban, színben és élességben élvezhet.
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.
Értékelések
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.