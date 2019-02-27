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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Slim LED TV
A ma és a holnap TV-je: a Philips 4200-as sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Élvezze otthonában az élénk képeket, a tiszta hangzást, és az olyan kényelmi szolgáltatások nyújtotta előnyöket, mint az extra USB és HDMI portok.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/T2/C
A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít az Ön számára.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Egy modern, kifinomult vonalakkal rendelkező televízió egy olyan állványt érdemel, amely kiemeli az átlagból. Ez a szemlélet vezérelte a Philips TV formatervezőit, amikor létrehozták ezt az egyedülálló, nyitott állványt, amely gyönyörűen illeszkedik az Ön szobabelsőjéhez.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.