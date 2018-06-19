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TV
Összes sorozat
4000 series Full HD Slim LED TV
Gyártás megszűnt
Támogatás
40PFK4200/12
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Irányítsa televízióját okoseszközével
A Philips Smart TV alkalmazás okostelefonját vagy táblagépét intelligens távirányítóvá alakítja, így könnyedén válthat csatornát, állíthatja a hangerőt, böngészhet az alkalmazások között és finomhangolhatja az Ambilight beállításokat.
Firmware-előzmények
Végfelhasználói licencszerződés
Rövid útmutató
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