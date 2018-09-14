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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
43PFT4112/12
Full HD Slim LED TV
Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.
108 cm-es (43"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
3.8
5-ből
20
Értékelések
Edith
14/09/2018
România
Philips ultra hd
Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Tsunamy
31/03/2018
România
Un televizor excelent
Raport calitate-pret, foarte bun, culori frumoase, contrast foarte bun, un televizor foarte bun din toate punctele de vedere.Recomand cu incredere.Multumesc Philips !!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Sanyi
11/03/2018
România
In ansamblu excelent!!
Televizor bun...usor de manevrat..calitate pret..excelent!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.