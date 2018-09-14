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Gyártás megszűnt

4100 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

43PFT4112/12

3.8

| (20) Értékelések

Full HD Slim LED TV

Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Slim LED TV

  • 108 cm-es (43"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Digital Crystal Clear a pontosság érdekében, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

20

Értékelések

14/09/2018

România

România

Philips ultra hd

Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

31/03/2018

România

România

Un televizor excelent

Raport calitate-pret, foarte bun, culori frumoase, contrast foarte bun, un televizor foarte bun din toate punctele de vedere.Recomand cu incredere.Multumesc Philips !!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

11/03/2018

România

România

In ansamblu excelent!!

Televizor bun...usor de manevrat..calitate pret..excelent!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.