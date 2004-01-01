Keresőkifejezés

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Jobb megjelenítés

      Bilincselje le célközönségét ezzel a környezettudatos 4K Ultra HD digitális kijelzővel. Kompromisszummentes 4K UHD-s teljesítményt nyújt, miközben fele annyi energiát használ fel, mint a többi piaci modell; a legújabb PPDS EcoDesign rendszert tartalmazza.

      Signage Solutions EcoDesign

      Jobb megjelenítés

      EcoDesign 18/7 kijelző

      • 65"-es
      • Közvetlen LED háttérvilágítású
      • Ultra HD

      100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható csomagolás

      A Philips Signage 3650 EcoDesign kijelző megalkotásához olyan gyártási folyamatokat, fizikai jellemzőket, anyagokat, csomagolást és beépített szoftvert alkalmaznak, hogy az kevesebb környezeti terhelést jelentsen, és nagyobb energiahatékonyságot nyújtson. A tervezésénél fogva kevesebb mint feleannyi energiát használ fel, mint a hasonló termékek, miközben ugyanazt a páratlan teljesítményt nyújtja.

      Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

      Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.

      Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

      Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez az opcionális CRD22 Wi-Fi-modullal vagy LAN segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

      EPEAT Gold Climate+ tanúsítvánnyal rendelkezik

      Az EPEAT által elismert és Gold Climate+ ökocímkével bejegyzett Philips Signage 3650 EcoDesign megfelel a világ első számú, elektronikai eszközökre vonatkozó ökocímkéje által meghatározott szigorú kritériumoknak.

      FailOver, amely biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

      A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

      Opcionális Interact eszköz a vezeték nélküli képernyőmegosztáshoz

      Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja az átjátszást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.

      Philips Wave-kompatibilis a távfelügyelet érdekében

      Fedezze fel a Philips Signage 3650 EcoDesign kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

      Wi-Fi és Bluetooth 5.2, opcionális modulon keresztül

      Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        163.9  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        64.5  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        3840 x 2160
        Képpont-osztásköz
        0,372 x 0,372 mm
        Optimális felbontás
        3840 x 2160 60 Hz-en
        Fényerő
        350  cd/m²
        A kijelző színei
        1,06 milliárd
        Kontrasztarány (tipikus)
        1200:1
        Dinamikus kontrasztarány
        500 000:1
        Válaszidő (tipikus)
        8  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • Mozgáskompenzált deinterlész
        • Progresszív pásztázás
        • Dinamikus kontrasztjavítás
        Paneltechnológia
        IPS
        Operációs rendszer
        Android 10
        Pára
        25%

      • Csatlakoztathatóság

        Hangkimenet
        3,5 mm-es dugasz
        Videobemenet
        • DVI-I (1 db)
        • HDMI 2.0 (2 db)
        • USB 2.0 (2 db)
        • USB 2.0 (3 db)
        Audiobemenet
        3,5 mm-es jack
        Egyéb csatlakozások
        micro SD
        Külső vezérlés
        • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
        • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
        • RJ45
        Opcionális Wi-Fi funkció
        CRD22 Wi-Fi dongle

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Fekvő (18/7)
        • Álló (18/7)
        Osztott mátrix
        Max. 15 x 15
        Billentyűzet-vezérlés:
        • Rejtett
        • Zárolható
        Távvezérlőjel
        Zárolható
        Jel áthurkolása
        • RS232
        • IR áthurkolás
        Könnyen telepíthető
        Smart Insert
        Energiatakarékossági jellemzők
        Smart Power
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        • RS232
        • RJ45

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2 x 10 W RMS

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Fogyasztás (tipikus)
        86  W
        Fogyasztás (max.)
        133 W
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        Smart Power
        Energiacímke-osztály
        C

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160; 24, 25, 30, 60 Hz
        Videoformátumok
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Méretek

        Készülék szélessége
        1462,3  mm
        Termék tömege
        28,5  kg
        Készülék magassága
        837,3  mm
        Készülék mélysége
        68,9 mm (a fali rögzítésnél) / 89,9 mm (a fogantyúnál)  mm
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        57,57  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        32.96  hüvelyk
        Fali tartó
        400 x 400 mm, M8
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  hüvelyk
        Keretvastagság
        14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
        Termék tömege (fontban)
        62,83  lb

      • Működtetési feltételek

        Tengerszint feletti magasság
        0 ~ 3000 m
        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0 ~ 40  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        30 000  óra
        Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
        -20 ~ 60  °C
        Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
        20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
        Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]
        5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

      • Multimédiás alkalmazások

        USB videolejátszás
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB képlejátszás
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB audiolejátszás
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Belső lejátszó

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memória
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db)
        • RS232 soros összefűzőkábel
        • Philips logó (1 db)
        • USB-fedél (1 db)
        • Hálózati tápkábel
        • Hálózati kapcsoló fedele
        • Kábelcsíptető (2 db)
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • RS232 kábel

      • Egyéb

        Képernyőn megjelenő nyelvek
        • egyszerűsített kínai
        • hagyományos kínai
        • angol
        • francia
        • német
        • olasz
        • lengyel
        • orosz
        • spanyol
        • török
        • japán
        • arab
        Jótállás
        3 év garancia
        Előírt jóváhagyások
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, A osztály
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

