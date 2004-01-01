65BDL3650QE/02
Bilincselje le célközönségét ezzel a környezettudatos 4K Ultra HD digitális kijelzővel. Kompromisszummentes 4K UHD-s teljesítményt nyújt, miközben fele annyi energiát használ fel, mint a többi piaci modell; a legújabb PPDS EcoDesign rendszert tartalmazza.
EcoDesign
A Philips Signage 3650 EcoDesign kijelző megalkotásához olyan gyártási folyamatokat, fizikai jellemzőket, anyagokat, csomagolást és beépített szoftvert alkalmaznak, hogy az kevesebb környezeti terhelést jelentsen, és nagyobb energiahatékonyságot nyújtson. A tervezésénél fogva kevesebb mint feleannyi energiát használ fel, mint a hasonló termékek, miközben ugyanazt a páratlan teljesítményt nyújtja.
Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.
Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez az opcionális CRD22 Wi-Fi-modullal vagy LAN segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.
Az EPEAT által elismert és Gold Climate+ ökocímkével bejegyzett Philips Signage 3650 EcoDesign megfelel a világ első számú, elektronikai eszközökre vonatkozó ökocímkéje által meghatározott szigorú kritériumoknak.
A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.
Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja az átjátszást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.
Fedezze fel a Philips Signage 3650 EcoDesign kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.
Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.
