2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
85126SYC1
Gondoskodunk az Ön biztonságáról – garantáltan
A Philips LongerLife Xenon lámpákra automatikusan 4 év garancia jár. Egyszerűen regisztrálja online a vásárlást, és a garancia további 3 évvel ingyenesen meghosszabbítható. Így a következő 7 évben biztonságban érezheti magát.
Lámpa típusa: D2R
85 V, 35 W
Izzók száma: 1
A Philips LongerLife Xenon lámpák kiváló minőséget és nagy biztonságot nyújtanak. A vásárlás napjától automatikusan 4 év ingyenes garanciát kap.
A Xenon LongerLife lámpák élettartama hosszabb, mint bármelyik Philips Xenon lámpáé. A teljes lelki nyugalom érdekében 3 év extra garanciát adunk ingyenesen. Ehhez egyszerűen regisztráljon a https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty oldalon, és kövesse a 3 egyszerű lépést: 1. Először is ellenőrizze, hogy eredeti Philips terméket vásárolt-e a termék csomagolásán található eredetiségigazoló matrica segítségével. 2. Az ellenőrzés után töltse ki adatait online, és adja meg a vásárlást igazoló dokumentumot. 3. Végül nyomtassa ki és őrizze meg a 7 éves garancialevelet.
Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcüveg-lámpák képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.
4.3
5-ből
47
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Használat dátuma 2025-11-04
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Használat dátuma 2025-11-04
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Használat dátuma 2022-08-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Használat dátuma 2022-08-04