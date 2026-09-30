Nagyobb kontraszt a jobb láthatóság és a biztonságosabb vezetés érdekében

Sötétben vezetve létfontosságú, hogy gyorsan meglássa és felismerje az útburkolati jeleket és táblákat. A Xenon WhiteVision lámpák intenzív, egyenletes fehér fényt adnak. A magas színhőmérséklet mellett a fényszórók erősebb kontrasztot és jobb fényvisszaverődést biztosítanak a tárgyakról és jelzésekről. Ön pedig kényelmesebb és biztonságosabb vezetési élményt élvezhet. Tény, hogy sok közúti balesetet az okoz, hogy a túl fáradt sofőröknek csökken a koncentrációjuk. Ez a fehérebb fény segít fenntartani a koncentrációt és megőrizni az éberséget az éjszakai vezetés során.