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Xenon WhiteVision gen2Xenon gépjárműfényszóró-izzó

85126WHV2C1

A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget

A Philips Xenon WhiteVision gen2 lámpák intenzív fehér megjelenést kölcsönöznek autójának, és fényesebb, egyenletesebb fehér fényt bocsátanak az útra. Tökéletes választás xenon fényszórókhoz, kiválóan visszaadják a LED-es lámpák megjelenését.

Összes előny megtekintése

Az intenzív fehérebb fény javítja a vezető koncentrációját

A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget

  • Lámpa típusa: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Izzók száma: 1

Tökéletes fehér hatás, amely illeszkedik az autó többi LED-jéhez

A Philips Xenon WhiteVision gen2 fényszórólámpa tökéletes választás azon járművezetők számára, akik a LED-ekhez hasonló tiszta fehér fényt szeretnének a fényszóróikban. A LED-lámpákéval megegyező színhőmérsékletű Xenon WhiteVision gen2 a xenon fényszórók korszerűsítésének tökéletes módja.

Az éles, tiszta fehér fény átszeli a sötétséget

Az akár 5000 kelvin színhőmérsékletű Philips Xenon WhiteVision lámpák éles, tiszta fehér fénnyel világítják meg az utat, ami valósággal átszeli a sötétséget. Nem kell a szemét erőltetnie, hogy lássa az utat maga előtt, így biztonságosabb és izgalmasabb vezetői élményben lehet része. A Philips gépjárművilágítással az éjszakai vezetés többé nem szabhat határt Önnek.

Nagyobb kontraszt a jobb láthatóság és a biztonságosabb vezetés érdekében

Sötétben vezetve létfontosságú, hogy gyorsan meglássa és felismerje az útburkolati jeleket és táblákat. A Xenon WhiteVision lámpák intenzív, egyenletes fehér fényt adnak. A magas színhőmérséklet mellett a fényszórók erősebb kontrasztot és jobb fényvisszaverődést biztosítanak a tárgyakról és jelzésekről. Ön pedig kényelmesebb és biztonságosabb vezetési élményt élvezhet. Tény, hogy sok közúti balesetet az okoz, hogy a túl fáradt sofőröknek csökken a koncentrációjuk. Ez a fehérebb fény segít fenntartani a koncentrációt és megőrizni az éberséget az éjszakai vezetés során.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.