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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
85126WHV2C1
A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
A Philips Xenon WhiteVision gen2 lámpák intenzív fehér megjelenést kölcsönöznek autójának, és fényesebb, egyenletesebb fehér fényt bocsátanak az útra. Tökéletes választás xenon fényszórókhoz, kiválóan visszaadják a LED-es lámpák megjelenését.
Lámpa típusa: D2R
85 V, 35 W
Izzók száma: 1
A Philips Xenon WhiteVision gen2 fényszórólámpa tökéletes választás azon járművezetők számára, akik a LED-ekhez hasonló tiszta fehér fényt szeretnének a fényszóróikban. A LED-lámpákéval megegyező színhőmérsékletű Xenon WhiteVision gen2 a xenon fényszórók korszerűsítésének tökéletes módja.
Az akár 5000 kelvin színhőmérsékletű Philips Xenon WhiteVision lámpák éles, tiszta fehér fénnyel világítják meg az utat, ami valósággal átszeli a sötétséget. Nem kell a szemét erőltetnie, hogy lássa az utat maga előtt, így biztonságosabb és izgalmasabb vezetői élményben lehet része. A Philips gépjárművilágítással az éjszakai vezetés többé nem szabhat határt Önnek.
Sötétben vezetve létfontosságú, hogy gyorsan meglássa és felismerje az útburkolati jeleket és táblákat. A Xenon WhiteVision lámpák intenzív, egyenletes fehér fényt adnak. A magas színhőmérséklet mellett a fényszórók erősebb kontrasztot és jobb fényvisszaverődést biztosítanak a tárgyakról és jelzésekről. Ön pedig kényelmesebb és biztonságosabb vezetési élményt élvezhet. Tény, hogy sok közúti balesetet az okoz, hogy a túl fáradt sofőröknek csökken a koncentrációjuk. Ez a fehérebb fény segít fenntartani a koncentrációt és megőrizni az éberséget az éjszakai vezetés során.
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