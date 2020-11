CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása

Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.