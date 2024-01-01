AC0651/10
Energiahatékony légtisztító intelligens érzékelővel
Legenergiatakarékosabb légtisztítónk, amely valós idejű visszajelzést ad a levegő minőségéről. Eltávolítja az allergéneket és szennyeződéseket, miközben minimális energiát fogyaszt. Kompakt, elegáns kialakítása harmonikusan illeszkedik otthonába. A Philips Air+ alkalmazás segítségével távirányítással működtethető.Összes előny megtekintése
A légtisztítónk 170 m3/h CADR érték (Clean Air Delivery Rate, tisztalevegő-szállítási sebesség) mellett tiszta levegőt juttat a szoba minden sarkába, és alaposan megtisztítja az akár 44 m2-es helyiségeket is. Búcsúzzon el kevesebb mint 17 perc alatt az olyan szennyezőanyagoktól, mint például a PM2.5, a baktériumok, a pollen, a por, a háziállatok szőre és egyebek (3).
A NanoProtect HEPA technológiát alkalmazó kétrétegű szűrőrendszerünk az akár 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át is eltávolítja (1). A NanoProtect HEPA technológia nemcsak csapdába ejti a szennyezőanyagokat, hanem elektrosztatikus töltéssel vonzza is azokat, így akár kétszer több levegőt tisztít meg, mint a hagyományos HEPA H13 szűrés, magasabb energiahatékonyság mellett (2).
A légtisztító AeraSense érzékelőkkel vizsgálja a levegőt másodpercenként 1000-szer, és valós időben mutatja a levegőminőséget. Az eszköz digitális kijelzőjén vagy az Air+ alkalmazáson gyorsan tájékozódhat az otthona légszennyezettségi szintjéről.
Gyakorlatilag semmi nem jut ki a VitaShieldből, kivéve a legtisztább levegőt. A VitaShield technológia az aeroszolokat, baktériumokat és részecskéket akár 0,003 mikronos méretben is kiszűri, ami kisebb a legkisebb ismert vírusnál. Külső laboratórium által végzett független teszt alapján eltávolítja a H1N1 vírust a levegőből. A HCov-E229 vírus 99,99%-át is eltávolítja a tesztek alapján (5).
Ha a Philips mellett dönt, a Philips megbízható márkát választja, amely több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a légtisztítás és az egészségügyi technológiák területén. Légtisztítóink 170 szigorú ellenőrző vizsgálaton esnek át a forgalomba hozatal előtt, és az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány minősítésével rendelkeznek.
Tiszta levegőt biztosíthat minimális energiafogyasztással, valamint pénzt takaríthat meg az energiafelhasználást tekintve. A legfeljebb 12 W-on üzemelő légtisztítónk kétszer energiatakarékosabb, mint más vezető légtisztítók (7). Alvó üzemmódban mindössze 2 W-ot fogyaszt, ami 30-szor kevesebb, mint egy hagyományos villanykörte fogyasztása.
Innovatív légtisztító készülékünknek köszönhetően zavartalanul aludhat. Alvó üzemmódban csak 19 dB (6) hangerővel működik, azaz halkabb a suttogásnál. Emellett a digitális kijelző fénye is elhalványul, minimálisra csökkentve a zavaró fényhatást. Ezzel a beállítással mindig, még éjszaka is tiszta lesz a levegő az otthonában.
Az alkalmazásunk extra kényelmet és irányítást biztosít. Az alkalmazásban be- és kikapcsolhatja a légtisztítót, módosíthatja a sebességbeállításokat, ellenőrizheti otthona levegőminőségét, és nyomon követheti a szűrő állapotát. Emellett az alkalmazáson belüli cikkgyűjteményünkből még többet tudhat meg a légtisztításról, valamint ellenőrizheti a kültéri levegőminőségi adatokat, amelyeket bárhol és bármikor elérhet.
A légtisztító felhasználói felületén lévő színgyűrűvel azonnal visszajelzést kap a levegőminőségről. Miközben az eszköz tisztítja a levegőt, a színgyűrű pirosról kékre vált.
Testre szabhatja a légtisztítási élményt a három különböző sebességfokozattal: alvó, közepes és turbó. Automatikus üzemmódban a készülék a levegőminőség valós idejű visszajelzése alapján választja ki a levegő tisztításához legmegfelelőbb sebességet.
A légtisztító figyelmeztet, ha eljön a szűrőcsere ideje. Emellett az Air+ alkalmazással nyomon követheti a szűrő állapotát. Az eredeti Philips szűrők akár 12 hónapig garantálják az optimális teljesítményt, így egész évben tiszta lesz az otthona levegője.
A légtisztító kompakt méretének és elegáns kialakításának köszönhetően tökéletes kiegészítője bármely helyiségnek, miközben erőfeszítés nélkül javítja otthona levegőjét és esztétikumát egyaránt. A mindössze 34 cm-es magasságával tökéletesen alkalmas arra, hogy egy íróasztalra vagy polcra helyezze. Élvezze a friss és tiszta levegőt egy csipetnyi kifinomultsággal.
