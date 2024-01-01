    Energiahatékony légtisztító intelligens érzékelővel

      600 Series Légtisztító

      AC0651/10

      Általános értékelés / 5
      2 Díjak

      Energiahatékony légtisztító intelligens érzékelővel

      Legenergiatakarékosabb légtisztítónk, amely valós idejű visszajelzést ad a levegő minőségéről. Eltávolítja az allergéneket és szennyeződéseket, miközben minimális energiát fogyaszt. Kompakt, elegáns kialakítása harmonikusan illeszkedik otthonába. A Philips Air+ alkalmazás segítségével távirányítással működtethető.

      600 Series Légtisztító

      Energiahatékony légtisztító intelligens érzékelővel

      • Akár 44 m2-es helyiség légtisztítása
      • Max. 12 W-on történő működtetés
      • 170 m³/h-s tisztalevegő-szállítás
      • Csatlakoztatva az Air+ alkalmazáshoz
      Kevesebb mint 17 perc alatt eltávolítja a szennyezőanyagokat (3)

      A légtisztítónk 170 m3/h CADR érték (Clean Air Delivery Rate, tisztalevegő-szállítási sebesség) mellett tiszta levegőt juttat a szoba minden sarkába, és alaposan megtisztítja az akár 44 m2-es helyiségeket is. Búcsúzzon el kevesebb mint 17 perc alatt az olyan szennyezőanyagoktól, mint például a PM2.5, a baktériumok, a pollen, a por, a háziállatok szőre és egyebek (3).

      Kiszűri az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át (1)

      A NanoProtect HEPA technológiát alkalmazó kétrétegű szűrőrendszerünk az akár 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át is eltávolítja (1). A NanoProtect HEPA technológia nemcsak csapdába ejti a szennyezőanyagokat, hanem elektrosztatikus töltéssel vonzza is azokat, így akár kétszer több levegőt tisztít meg, mint a hagyományos HEPA H13 szűrés, magasabb energiahatékonyság mellett (2).

      Az AeraSense érzékelők érzékelik a beltéri szennyezőanyagokat

      A légtisztító AeraSense érzékelőkkel vizsgálja a levegőt másodpercenként 1000-szer, és valós időben mutatja a levegőminőséget. Az eszköz digitális kijelzőjén vagy az Air+ alkalmazáson gyorsan tájékozódhat az otthona légszennyezettségi szintjéről.

      Eltávolítja a levegőből a vírusokat és az aeroszolokat (4)

      Gyakorlatilag semmi nem jut ki a VitaShieldből, kivéve a legtisztább levegőt. A VitaShield technológia az aeroszolokat, baktériumokat és részecskéket akár 0,003 mikronos méretben is kiszűri, ami kisebb a legkisebb ismert vírusnál. Külső laboratórium által végzett független teszt alapján eltávolítja a H1N1 vírust a levegőből. A HCov-E229 vírus 99,99%-át is eltávolítja a tesztek alapján (5).

      A gondos tesztelésnek köszönhetően tartósságot és megbízható minőséget kínálunk

      Ha a Philips mellett dönt, a Philips megbízható márkát választja, amely több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a légtisztítás és az egészségügyi technológiák területén. Légtisztítóink 170 szigorú ellenőrző vizsgálaton esnek át a forgalomba hozatal előtt, és az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány minősítésével rendelkeznek.

      Energiahatékony kialakítás

      Tiszta levegőt biztosíthat minimális energiafogyasztással, valamint pénzt takaríthat meg az energiafelhasználást tekintve. A legfeljebb 12 W-on üzemelő légtisztítónk kétszer energiatakarékosabb, mint más vezető légtisztítók (7). Alvó üzemmódban mindössze 2 W-ot fogyaszt, ami 30-szor kevesebb, mint egy hagyományos villanykörte fogyasztása.

      Rendkívül csendes és zavaró fénytől mentes

      Innovatív légtisztító készülékünknek köszönhetően zavartalanul aludhat. Alvó üzemmódban csak 19 dB (6) hangerővel működik, azaz halkabb a suttogásnál. Emellett a digitális kijelző fénye is elhalványul, minimálisra csökkentve a zavaró fényhatást. Ezzel a beállítással mindig, még éjszaka is tiszta lesz a levegő az otthonában.

      Vezérelje a légtisztítóját a Philips Air+ alkalmazással

      Az alkalmazásunk extra kényelmet és irányítást biztosít. Az alkalmazásban be- és kikapcsolhatja a légtisztítót, módosíthatja a sebességbeállításokat, ellenőrizheti otthona levegőminőségét, és nyomon követheti a szűrő állapotát. Emellett az alkalmazáson belüli cikkgyűjteményünkből még többet tudhat meg a légtisztításról, valamint ellenőrizheti a kültéri levegőminőségi adatokat, amelyeket bárhol és bármikor elérhet.

      Intuitív színgyűrűs kijelző

      A légtisztító felhasználói felületén lévő színgyűrűvel azonnal visszajelzést kap a levegőminőségről. Miközben az eszköz tisztítja a levegőt, a színgyűrű pirosról kékre vált.

      Automatikus üzemmód és 3 manuális sebesség: közepes, turbó, alvó üzemmód

      Testre szabhatja a légtisztítási élményt a három különböző sebességfokozattal: alvó, közepes és turbó. Automatikus üzemmódban a készülék a levegőminőség valós idejű visszajelzése alapján választja ki a levegő tisztításához legmegfelelőbb sebességet.

      Szűrő élettartam-kijelzője

      A légtisztító figyelmeztet, ha eljön a szűrőcsere ideje. Emellett az Air+ alkalmazással nyomon követheti a szűrő állapotát. Az eredeti Philips szűrők akár 12 hónapig garantálják az optimális teljesítményt, így egész évben tiszta lesz az otthona levegője.

      Kompakt méret és karcsú kialakítás

      A légtisztító kompakt méretének és elegáns kialakításának köszönhetően tökéletes kiegészítője bármely helyiségnek, miközben erőfeszítés nélkül javítja otthona levegőjét és esztétikumát egyaránt. A mindössze 34 cm-es magasságával tökéletesen alkalmas arra, hogy egy íróasztalra vagy polcra helyezze. Élvezze a friss és tiszta levegőt egy csipetnyi kifinomultsággal.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Termék típusa
        Légtisztító
        Technológia
        NanoProtect HEPA
        Szín
        Fehér, világosszürke
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Internetkapcsolat
        Igen
        Wi-Fi hatótávolsága
        2,4 GHz
        Hangvezérlés
        Nem

      • Műszaki adatok

        Maximális teljesítmény
        12 W
        Levegőminőség-érzékelők
        PM2.5
        Min. zajszint
        19 dB(A)
        Max. zajszint
        49 dB(A)

      • Teljesítmény

        CADR (tisztalevegő-szállítási sebesség) (részecske, GB/T)
        170 m³/óra
        Szűrőrétegek
        HEPA, előszűrő
        Részecskeszűrés
        99,97%, 0,003 mikron esetén
        Max. szobaméret
        44 m2

      • Felhasználás

        Kábel hossza
        1,6 m
        Ütemező
        Igen (az alkalmazásban)
        Automata üzemmód
        Igen
        Éjszakai üzemmód
        Igen
        Sebességbeállítások
        Igen (alvó, közepes, turbó)
        Éjszakai hangulatvilágítás
        Nem
        Visszajelzés a levegőminőségről
        Színtárcsa
        Felület
        Digitális (érintésvezérlés)
        Javasolt szűrőcsere
        1 év

      • Biztonsági funkció

        Gyermekzár
        Nem

      • Tömeg és méretek

        Termék magassága
        34,1 cm
        Termék tömege
        2,2 kg
        Termék szélessége
        23,7 cm
        Termék hossza
        24,3 cm
        Csomagolás hossza
        26,3 cm
        Csomagolás szélessége
        26,3 cm
        Csomagolás magassága
        37,5 cm
        Tömege csomagolással
        3,2 kg

      • Energiahatékonyság

        Fogyasztás készenlétben
        < 1 W
        Feszültség
        100-240 V
        Frekvencia
        50/60 Hz

      • Karbantartás

        Jótállás
        2 év

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        2 az 1-ben HEPA-szűrő
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        FY0611

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • (1) A szűrőn áthaladó levegőből, az iUTA NaCl aeroszoljával tesztelve, a DIN71460-1 szabványnak megfelelően.
      • (2) A Philips légtisztítók a GB/T 18801 szabvány szerinti vizsgálat alapján a NanoProtect HEPA-szűrővel magasabb tisztalevegő-szállítási sebességet és energiahatékonyságot biztosítanak, mint a HEPA H13 szűrővel.
      • (3) A szűrőn áthaladó levegőből az egyszeri tisztítás elméleti ideje a CADR 170 m³/h érték 48 m³-es szobamérettel való elosztása alapján (feltételezve, hogy a szoba 20 m² alapterületű és 2,4 m belmagasságú).
      • (4) A szűrőn áthaladó levegőből.
      • (5) Külső laboratóriumban végzett, mikrobiális redukció mértékére irányuló teszt, turbó üzemmódban 1,5 órán át működő készülékkel, HCOV-229E vírusaeroszolokkal szennyezett tesztkamrában. Bár a HCOV-229E kapcsolatban áll a SARS-CoV-2 vírussal, amely a Covid–19 betegséget okozza, nem azonos vele.
      • (6) A számított átlagos hangnyomás az eszköztől 1,5 méter távolságra, az IEC 60704 szabvány alapján. A hangnyomásszint függ a helyiség szerkezeti felépítésétől, a berendezésektől, valamint az eszköz és a hallgató elhelyezkedésétől.
      • (7) Bejelentett CADR (Clean Air Delivery Rate, tisztalevegő-szállítási sebesség) wattonként, maximális teljesítmény mellett, az Amazon által Németországban 2023 márciusában eladott 20 legkelendőbb légtisztítóval összehasonlítva
      • (8) A javasolt élettartam kiszámítása a Philips felhasználó átlagos termékhasználati ideje és a WHO városi kültéri szennyezettségi szintre vonatkozó adatai alapján történik. A tényleges élettartamot befolyásolja a használati környezet és gyakoriság.
