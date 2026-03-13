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Légtisztító és párásító
Összes sorozat
2000i Series Légtisztító és párásító
Támogatás
AC2729/10
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
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Milyen szűrőket használjak a Philips légtisztítóhoz?
Mit jelentenek a Philips légtisztító PM2,5 mérőjén megjelenő kódok?
A csatlakoztatott Philips légtisztítóval kompatibilis Wi-Fi hálózatok
Ki lehet kapcsolni a Wi-Fi funkciót a Philips légtisztító és párásító készülékben?
Mit jelentenek a Philips légtisztítón megjelenő visszajelzők és hibakódok?
A Philips párásító vagy a Combi légtisztító/párásító tárolása
HEPANanoProtect szűrő
Aktívszénszűrő
A Philips légtisztítón folyamatos vagy villogó fény látható
A Philips légtisztító nem javítja a levegőminőséget
Nem tudom csatlakoztatni a Philips légtisztítót az alkalmazáshoz
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