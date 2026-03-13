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2000i Series Légtisztító és párásító

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2000i SeriesLégtisztító és párásító

AC2729/10

2000i Series Légtisztító és párásító

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Útmutatók és dokumentumok

Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)

  • PDF fájl, 218.7 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)

  • PDF fájl, 3.4 MB
  • 13 March 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

    • HEPA

    HEPA
    NanoProtect szűrő

    FY1410/30
    • Kompatibilis az 1000i és 2000i Series típusokkal
    • A doboz tartalma: 1 darab szűrő
    • 2 éves élettartam
    • Eredeti Philips szűrő
    • Aktív

    Aktív
    szénszűrő

    FY1413/30
    • Kompatibilis az 1000i és 2000i Series típusokkal
    • A doboz tartalma: 1 darab szűrő
    • 1 éves élettartam
    • Eredeti Philips szűrő

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