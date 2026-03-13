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2000i Series Légtisztító és párásító
Gyártás megszűnt
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AC2729/51
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/51 - English (US)
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A csatlakoztatott Philips légtisztítóval kompatibilis Wi-Fi hálózatok
Ki lehet kapcsolni a Wi-Fi funkciót a Philips légtisztító és párásító készülékben?
HEPANanoProtect szűrő
Aktívszénszűrő
Nem tudom csatlakoztatni a Philips légtisztítót az alkalmazáshoz