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2000 Series Légtisztító nagy méretű helyiségekhez

Gyártás megszűnt

Támogatás

2000 SeriesLégtisztító nagy méretű helyiségekhez

AC2887/10

2000 Series Légtisztító nagy méretű helyiségekhez

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Certificate Philips Series 2000 Air Purifier - English (US)

  • PDF fájl, 223.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Air Cleaner - English (US)

  • PDF fájl, 798.6 kB
  • 13 March 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

    • Aktív

    Aktív
    szénszűrő

    FY2420/30
    • Kompatibilis a 2000i és 3000i Series termékekkel
    • A doboz tartalma: 1 darab szűrő
    • 1 éves élettartam
    • Eredeti Philips szűrő

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