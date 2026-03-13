2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
AC3256/10
Gyártás megszűnt
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
A VitaShield IPS technológia képes természetes módon és hosszú távon hatékonyan eltávolítani az akár 0,02 um méretű, egészen apró részecskéket és a levegőben megtalálható gyakori szennyeződsek jelentős részét. Az Aerasense technológia erről biztosítja is Önt, valós időben jelezve a beltéri levegőminőséget.
Mit jelentenek a Philips légtisztító PM2,5 mérőjén megjelenő kódok?
Miért kell alaphelyzetbe állítani a Philips légtisztítót/párásítót a szűrőcserét követően?
Mit jelentenek a Philips légtisztítón megjelenő visszajelzők és hibakódok?
A Philips légtisztító jelzőlámpájának színe változatlan
Milyen szűrőket használjak a Philips légtisztítóhoz?
Alaphelyzetbe kell állítanom a Philips légtisztítót vagy párásítót a szűrőcserét, illetve a szűrő tisztítását követően?
Megtisztíthatom a Philips légtisztítóm szűrőit és előszűrőjét?
A Philips légtisztító nem kapcsol be
A Philips légtisztító túl hangos
A Philips légtisztítón folyamatos vagy villogó fény látható
A Philips légtisztító nem javítja a levegőminőséget
A Philips légtisztító szokatlan zajt ad ki
A Philips légtisztítóból rossz vagy kellemetlen szag árad
A Philips légtisztító szűrőcsere jelzőfénye folyamatosan világít