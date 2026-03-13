A VitaShield IPS technológia képes természetes módon és hosszú távon hatékonyan eltávolítani az akár 0,02 um méretű, egészen apró részecskéket és a levegőben megtalálható gyakori szennyeződsek jelentős részét. Az Aerasense technológia erről biztosítja is Önt, valós időben jelezve a beltéri levegőminőséget.