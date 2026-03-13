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Légtisztító

Gyártás megszűnt

Támogatás

Légtisztító

AC3256/10

Légtisztító

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF fájl, 20.4 MB
  • 13 March 2026

A VitaShield IPS technológia képes természetes módon és hosszú távon hatékonyan eltávolítani az akár 0,02 um méretű, egészen apró részecskéket és a levegőben megtalálható gyakori szennyeződsek jelentős részét. Az Aerasense technológia erről biztosítja is Önt, valós időben jelezve a beltéri levegőminőséget.

  • PDF fájl
  • 21 May 2026

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