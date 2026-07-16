TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
  • Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat

PureProtect Pet 3000 SeriesOkos Kisállat Légtisztító

AC3360/11

5
| (21) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat
A kisállatokkal való együttélés szeretetet és rendetlenséget egyaránt hozhat otthonába. A Philips kisállat légtisztító hatékonyan felfogja a szőrt és semlegesíti a gyakori kisállat szagokat. Csendes működésének és kisállatbarát kialakításának köszönhetően tisztább, nyugodtabb otthont teremt Önnek és kisállatainak.
Összes előny megtekintése

Okos, csendes és kisállatokkal való együttélésre tervezve

Hatékonyan felfogja a kisállat szőrt és szagokat

  • Kisállatokkal rendelkező otthonokra tervezve

  • 5 kulcsfontosságú kisállatokkal kapcsolatos szagot céloz meg

  • HEPA-szűrő, aktívszén, szagsemlegesítő formula

  • Biztonságos kialakítás az otthoni kisállatok számára

Kevesebb mint 1 óra alatt eltávolítja a lebegő állatszőr >90%-át

Kevesebb mint 1 óra alatt eltávolítja a lebegő állatszőr >90%-át

Ha háziállatokkal él együtt, tudja, hogy az állatszőr eltávolítása kihívás lehet. Ez a kisállat légtisztító körkörös légáramlást és a Bernoulli-hatást használja a lebegő és leülepedett szőrszálak felemelésére és felszívására, egy órán belül több mint 90%-ot eltávolítva (1), így tisztább otthont biztosít kevesebb erőfeszítéssel.

Hatékonyan eltávolítja a kisállatok szagát

Hatékonyan eltávolítja a kisállatok szagát

A kisállat légtisztító aktívszén szűrője szagcsapda formulával befogja és semlegesíti az 5 leggyakoribb kisállat-szagot (2), beleértve a kisállatok ürülékének, nedves szőrének, etetőtáljának és alomtálcájának szagát. Ezáltal otthona friss és barátságos marad.

Erőteljes, még nagyobb helyiségekben is

Erőteljes, még nagyobb helyiségekben is

400 m³/óra CADR értékkel (3) ez a kisállat légtisztító erős légáramot biztosít, amely percek alatt eltávolítja az állati szőrt, szagokat és allergéneket. Hatékonyan tisztítja a levegőt akár 104 m²-es helyiségekben is (3), így ideális nappalikba, hálószobákba vagy bármely kisállatokkal közösen használt térbe.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

21

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

16/07/2026

Latvija

Latvija

Philips alkalmazott

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Előnyök

Vaikne, ilus disain

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

30/06/2026

Eesti

Eesti

Väga ilus ja efektiivne

Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!

Előnyök

ilus, võtab vähe ruumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A leülepedett szőreltávolítást belső laboratórium tesztelte 30m³-es kamrában, kisállat üzemmódban. Levegőben lebegő arányt külső laboratórium tesztelte 3m³-es kamrában kisállat üzemmódban. Az eredmények eltérhetnek a környezettől, a kisállat típusától és mennyiségétől függően.

  2. (2) Külső laboratórium tesztelte 30m³-es kamrában turbó üzemmódban 1 órán keresztül. Az öt kisállatokkal kapcsolatos szagtípus a következőkre vonatkozik: hidrogén-szulfid, ammónia, metántiol, ecetsav és trimetil-amin.

  3. (3) A CADR-t a GB/T18801-2022 szerint tesztelték. A megfelelő tisztítási területet az NRCC-54013 szabvány szerint számították ki.

  4. (4) A szűrőn átáramló levegőből, a DIN71460 szerint tesztelve 0,003 mikron méretű NaCl aeroszollal.

  5. (5) Hangnyomás, IEC 60704, 1,5 m-en.