2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kisállatokkal rendelkező otthonokra tervezve
5 kulcsfontosságú kisállatokkal kapcsolatos szagot céloz meg
HEPA-szűrő, aktívszén, szagsemlegesítő formula
Biztonságos kialakítás az otthoni kisállatok számára
Ha háziállatokkal él együtt, tudja, hogy az állatszőr eltávolítása kihívás lehet. Ez a kisállat légtisztító körkörös légáramlást és a Bernoulli-hatást használja a lebegő és leülepedett szőrszálak felemelésére és felszívására, egy órán belül több mint 90%-ot eltávolítva (1), így tisztább otthont biztosít kevesebb erőfeszítéssel.
A kisállat légtisztító aktívszén szűrője szagcsapda formulával befogja és semlegesíti az 5 leggyakoribb kisállat-szagot (2), beleértve a kisállatok ürülékének, nedves szőrének, etetőtáljának és alomtálcájának szagát. Ezáltal otthona friss és barátságos marad.
400 m³/óra CADR értékkel (3) ez a kisállat légtisztító erős légáramot biztosít, amely percek alatt eltávolítja az állati szőrt, szagokat és allergéneket. Hatékonyan tisztítja a levegőt akár 104 m²-es helyiségekben is (3), így ideális nappalikba, hálószobákba vagy bármely kisállatokkal közösen használt térbe.
5.0
5-ből
21
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Philips alkalmazott
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Előnyök
Vaikne, ilus disain
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Sassu
30/06/2026
Eesti
Väga ilus ja efektiivne
Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!
Előnyök
ilus, võtab vähe ruumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
(1) A leülepedett szőreltávolítást belső laboratórium tesztelte 30m³-es kamrában, kisállat üzemmódban. Levegőben lebegő arányt külső laboratórium tesztelte 3m³-es kamrában kisállat üzemmódban. Az eredmények eltérhetnek a környezettől, a kisállat típusától és mennyiségétől függően.
(2) Külső laboratórium tesztelte 30m³-es kamrában turbó üzemmódban 1 órán keresztül. Az öt kisállatokkal kapcsolatos szagtípus a következőkre vonatkozik: hidrogén-szulfid, ammónia, metántiol, ecetsav és trimetil-amin.
(3) A CADR-t a GB/T18801-2022 szerint tesztelték. A megfelelő tisztítási területet az NRCC-54013 szabvány szerint számították ki.
(4) A szűrőn átáramló levegőből, a DIN71460 szerint tesztelve 0,003 mikron méretű NaCl aeroszollal.
(5) Hangnyomás, IEC 60704, 1,5 m-en.