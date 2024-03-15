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3000i Series Légtisztító és párásító

Gyártás megszűnt

Támogatás

3000i SeriesLégtisztító és párásító

AC3829/10

3000i Series Légtisztító és párásító

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Series 3000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC3829/10 - English (US)

  • PDF fájl, 966.6 kB
  • 15 March 2024

User Manual Philips Series 3000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC3829/10

  • PDF fájl, 13.4 MB
  • 15 March 2024

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

    • Aktív

    Aktív
    szénszűrő

    FY2420/30
    • Kompatibilis a 2000i és 3000i Series termékekkel
    • A doboz tartalma: 1 darab szűrő
    • 1 éves élettartam
    • Eredeti Philips szűrő

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