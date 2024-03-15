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Légtisztító és párásító
Összes sorozat
3000i Series Légtisztító és párásító
Gyártás megszűnt
Támogatás
AC3829/10
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EU Declaration of conformity Philips Series 3000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC3829/10 - English (US)
User Manual Philips Series 3000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC3829/10
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Jelzőfények (1)
Mit jelentenek a Philips légtisztító PM2,5 mérőjén megjelenő kódok?
A csatlakoztatott Philips légtisztítóval kompatibilis Wi-Fi hálózatok
Ki lehet kapcsolni a Wi-Fi funkciót a Philips légtisztító és párásító készülékben?
A Philips légtisztító jelzőlámpájának színe változatlan
Milyen szűrőket használjak a Philips légtisztítóhoz?
Aktívszénszűrő
A Philips légtisztító nem kapcsol be
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