2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Változtatható szögű vasalódeszka,
Kettős fűtési technológia
OptimalTEMP technológia
Ergonomikus iron+ vasalófej
A beépített, változtatható szögű, keskenyedő kialakítású vasalódeszka tetszőleges pozícióba állítható a rugalmasság és kényelem érdekében. Nehezen vasalható anyagok vízszintes vasalásához, vagy a kényesebb ruhadarabok függőleges vasalásához. És ezek bármilyen kombinációhoz.
A kettős fűtési technológia hatékony, átható gőzzel gondoskodik a gyűrődések eltüntetéséről, miközben nagyobb teljesítményt nyújt, mint egy gőzölős vasaló**, hogy ruhái a legjobban mutassanak – mindezt könnyedén.
A hagyományos gőzölős vasalókhoz képest feleakkora súlyú***, ergonomikus iron+ vasalófej biztosítja, hogy kényelmesen kisimíthasd a gyűrődéseket.
4.5
5-ből
66
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
20/12/2023
Česká republika
Šikovný pomocník při žehlení
All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Praktická žehlička
Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.
Előnyök
Jednoduché, vždy při ruce
Hátrányok
Asi nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lucik100
17/12/2023
Česká republika
Jedinečná žehlička
Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.
Előnyök
Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni
Hátrányok
Nelze přesouvat po koberci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Külső intézmény által bevizsgálva E. coli, S. aureus, C. albicans és poratka vonatkozásában, pamut anyagon, 10 másodperces gőzölési idővel.
a Philips gőzölős vasalókkal összehasonlítva
gőzölős vasalókkal szemben, a fogyasztók véleménye alapján, kihelyezéses teszt keretében, 2022. október