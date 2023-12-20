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  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás
  • Újragondolt vasalás

Univerzális vasalási megoldásokAll-in-One 8500 Series

AIS8540/80

4.5
| (66) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Újragondolt vasalás
A Philips All-in-One 8500 Series gyökeres változást hozó megoldás a lehető legjobb külső megjelenés biztosítására. A gőzölés és vasalás kombinációja a könnyű kezelhetőséget és a nagy teljesítményt ötvözi magában. Sokoldalú megoldás, amellyel kordában tarthatók a gyűrődések.
Összes előny megtekintése

Nagyobb sokoldalúság és kényelem**

Újragondolt vasalás

  • Változtatható szögű vasalódeszka,

  • Kettős fűtési technológia

  • OptimalTEMP technológia

  • Ergonomikus iron+ vasalófej

Beépített, változtatható szögű vasalódeszka a kényelmes rugalmasságért

Beépített, változtatható szögű vasalódeszka a kényelmes rugalmasságért

A beépített, változtatható szögű, keskenyedő kialakítású vasalódeszka tetszőleges pozícióba állítható a rugalmasság és kényelem érdekében. Nehezen vasalható anyagok vízszintes vasalásához, vagy a kényesebb ruhadarabok függőleges vasalásához. És ezek bármilyen kombinációhoz.

Kettős fűtési technológia, amely jobb teljesítményt nyújt, mint a gőzölős vasalók.**

Kettős fűtési technológia, amely jobb teljesítményt nyújt, mint a gőzölős vasalók.**

A kettős fűtési technológia hatékony, átható gőzzel gondoskodik a gyűrődések eltüntetéséről, miközben nagyobb teljesítményt nyújt, mint egy gőzölős vasaló**, hogy ruhái a legjobban mutassanak – mindezt könnyedén.

Az ergonomikus iron+ vasalófej könnyeddé teszi a vasalást

Az ergonomikus iron+ vasalófej könnyeddé teszi a vasalást

A hagyományos gőzölős vasalókhoz képest feleakkora súlyú***, ergonomikus iron+ vasalófej biztosítja, hogy kényelmesen kisimíthasd a gyűrődéseket.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

66

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

3

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Šikovný pomocník při žehlení

All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická žehlička

Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.

Előnyök

Jednoduché, vždy při ruce

Hátrányok

Asi nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Jedinečná žehlička

Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.

Előnyök

Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni

Hátrányok

Nelze přesouvat po koberci

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső intézmény által bevizsgálva E. coli, S. aureus, C. albicans és poratka vonatkozásában, pamut anyagon, 10 másodperces gőzölési idővel.

  2. a Philips gőzölős vasalókkal összehasonlítva

  3. gőzölős vasalókkal szemben, a fogyasztók véleménye alapján, kihelyezéses teszt keretében, 2022. október