Nagy, áttekinthető, fekete fényű kijelző

A nagy, fekete fényű kijelző jól láthatóan mutatja az időt, az állomásinformációkat és a DAB jelerősséget. Módosíthatja a kijelző fényerejét, vagy azt is választhatja, hogy az ébresztőóra automatikusan állítsa be a fényerőt. Fényes nappal is le lehet róla olvasni az időt. Este a kijelző elsötétedik, hogy a ragyogás ne zavarja az álmát.