Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

      Air Performer 9000-es sorozat 4 az 1-ben légtisztító, ventilátor, fűtő és párásító

      AMF970/10

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Egy okos készülék. Négy évszaknyi kényelem.

      Első 4 az 1-ben készülékünk, amely tisztítja és párásítja a levegőt, valamint fűt vagy hűt, amikor szükséges. A készülék automatikusan adaptálja nagy teljesítményét, hogy levegője tiszta és kellemes maradjon egész évben.

      Összes előny megtekintése

      Air Performer 9000-es sorozat 4 az 1-ben légtisztító, ventilátor, fűtő és párásító

      Hasonló termékek

      Összes Levegőtisztító megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      Air Performer 9000-es sorozat
      - {discount-value}

      Air Performer 9000-es sorozat

      4 az 1-ben légtisztító, ventilátor, fűtő és párásító

      összes

      recurring payment

      Tisztít, párásít, fűt és hűt

      • Tisztít a nagy teljesítményű 185 m³/h szűréssel
      • Lehűti Önt a kellemes légáramlattal
      • Gyors, 3 másodperces felfűtés
      • Higiénikus párásítás NanoCloud technológiával
      Kényelem minden évszakban. Egyetlen készülékben.

      Az első 4 az 1-ben készülékünk, amely tisztítja és párásítja a levegőt, valamint fűt vagy hűt. Válassza ki az igényeinek megfelelő üzemmódot, és hagyja, hogy a készülék elvégezze a többit. Egyszerű klímaszabályozás.

      Alapos légtisztítás akár 48 m²-es helyiségekben

      A 185 m³/h (CADR) (1) erőteljes szűrési teljesítménnyel a készülék könnyedén megtisztítja a levegőt akár 48 m²-es területen, és egy 20 m²-es helyiséget kevesebb mint 16 perc alatt (2) tisztít meg. A készülék minden üzemmódban tisztítja a levegőt, míg a tisztítási üzemmód automatikusan érzékeli a levegő minőségét és ennek megfelelően szabályozza a légáramlást.

      Ventilátor üzemmódban élvezze az erőteljes légáramlást, amely lehűti Önt

      A készülék akár 1470 m³/h erőteljes légáramlást biztosít, míg a lapátnélküli kialakítás egyenletes, folyamatos légáramot eredményez. A személyre szabott kényelem érdekében válasszon a 10 ventilátorsebesség közül az igényeinek megfelelően.

      Fűtési üzemmódban tapasztalja meg az azonnali meleget

      A készülék mindössze 3 másodperc alatt azonnali meleget biztosít, akár 2200W teljesítménnyel. Állítsa be az automatikus célhőmérsékletet 1-37 °C között, vagy szabja személyre a meleget 10 fűtési fokozattal (csak alkalmazáson keresztül). (3)

      Higiénikus párásítás NanoCloud technológiával

      Élvezze a higiénikus, akár 380 ml/h párásítást a NanoCloud technológiával. Az ultrafinom pára akár 99,9%-kal kevesebb baktériumot bocsát ki, mint az ultrahangos párásítók (4,5). Amikor a víztartály tele van, a készülék minden üzemmódban párásít. Párásítás üzemmódban beállíthatja a kívánt páratartalmat 30-70% között.

      Alvó mód, ultra csendes működés

      Alvó üzemmódban a készülék halkabb, mint egy suttogás, mindössze 21 dB(A) zajszinttel (6). A fényérzékelő észleli, amikor a szoba sötét, és automatikusan kikapcsolja a fényeket a zavaró hatások minimalizálása érdekében.

      A 3 rétegű HEPA szűrő megköti az utrafinom részecskék 99,97%-át

      A 3 rétegű szűrőrendszer, amely előszűrőből, HEPA NanoProtect és aktívszén szűrőből áll, a részecskék 99,97%-át képes felfogni, akár 0,003 mikron méretig (7) – ami kisebb, mint a legkisebb ismert vírus!

      Eltávolítja az allergéneket, baktériumokat, vírusokat, szagokat és gázokat

      Lélegezzen könnyebben a folyamatos légtisztítással minden üzemmódban, amely eltávolítja az allergének 99,99%-át, a levegőben terjedő vírusok és baktériumok 99,9%-át, valamint csökkenti a káros gázokat és szagokat – biztonságosan, ionok, vegyszerek vagy ózonkibocsátás nélkül. (8-11)

      Intelligensen érzékeli a beltéri levegőminőséget és ahhoz alkalmazkodik

      Az intelligens AeraSense érzékelők folyamatosan figyelik a levegőt és valós időben jelentenek, azonnal reagálva a szennyezettség, hőmérséklet vagy páratartalom változásaira a levegőminőség javítása érdekében.

      Vezérelje készülékét a távirányítóval vagy az Air+ alkalmazással

      Egyszerűen használja a távirányítót a készülék vezérléséhez. További funkciókért és a levegőminőség figyeléséhez párosítsa a készüléket az Air+ alkalmazással. A kéz nélküli kényelemért használjon hangutasításokat a Google Assistant vagy az Alexa segítségével.

      Széles, 350°-os légáramlási lefedettség

      A széles, 350°-os forgás egyenletesen osztja el a levegőt a helyiségben, kényelmet biztosítva mindenkinek, bárhol is tartózkodjon.

      Egyszerű karbantartásra tervezve

      Az eredeti szűrőket és betéteket hosszan tartó teljesítményre tervezték - akár 36 hónapig a szűrők és 6 hónapig a betétek esetében - minimalizálva a kellemetlenséget és a költségeket. A készülék kiszámítja a szűrő élettartamát és figyelmeztet, amikor cserére van szükség. (12)

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Termék típusa
        4 az 1-ben légtisztító, ventilátor, fűtőtest és párásító
        Technológia
        HEPA NanoProtect, AeraSense érzékelők
        Szín
        Faszénszürke + hamvas arany
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Internetkapcsolat
        Igen
        Wi-Fi hatótávolsága
        2,4 GHz
        Hangvezérlés
        Igen
        Víztartály űrtartalma
        2,6 l

      • Műszaki adatok

        Maximális teljesítmény
        2200 W (fűtés)
        Levegőminőség-érzékelők
        PM 2,5, gázok, allergének, hőmérséklet, páratartalom
        Min. zajszint
        21 dB(A)
        Max. zajszint
        48 dB(A)

      • Teljesítmény

        CADR (tisztalevegő-szállítási sebesség) (részecske, GB/T)
        185 m³/óra (GB/T)
        Szűrőrétegek
        HEPA-, aktív szén- és előszűrő
        Részecskeszűrés
        99,97%, 0,003 mikron esetén
        Párásítás mértéke
        380 ml/óra
        Max. szobaméret
        48 m²
        Ventilátor légárama
        1470 m³/óra

      • Felhasználás

        Távvezérlő
        Igen
        Oszcilláció
        350°-ig
        Kábel hossza
        1,8 m
        Ütemezési funkció
        Igen (az alkalmazásban)
        Automata üzemmód
        Igen
        Éjszakai üzemmód
        Igen
        Sebességbeállítások
        Igen (10 szint)
        Visszajelzés a levegőminőségről
        Szín, számjelzés
        Felület
        Digitális

      • Biztonsági funkció

        Gyermekzár
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        36,0 cm
        Termék szélessége
        36,0 cm
        Termék magassága
        106,4 cm
        Termék tömege
        8,86 kg
        Csomagolás hossza
        32,5 cm
        Csomagolás szélessége
        32,5 cm
        Csomagolás magassága
        111,5 cm
        Csomagolás tömege
        12,5 kg

      • Energiahatékonyság

        Fogyasztás készenlétben
        <2 W
        Feszültség
        220–240 V
        Frekvencia
        50/60 Hz

      • Karbantartás

        Jótállás
        2 év

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        FYM970/30 – 3 év
        Mellékelt tartozékok 2
        FYM971/00 – 6 hónap

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • (1) A CADR-t egy tanúsított külső laboratórium tesztelte a GB/T18801-2022 szabvány szerint.
      • (2) Az NRCC-54013 szabvány szerint számítva.
      • (3) A kijelzett hőmérséklet eltérhet a szobahőmérséklettől; a készülék körüli hőmérsékletet mutatja.
      • (4) A CVC által tesztelve a GB/T 23332-2018 szerint. Kezdeti hőmérséklet 23±2 °C és relatív páratartalom 30±2% RH.
      • (5) Összehasonlítva a standard ultrahangos párásító modulokkal, amelyek nem tartalmaznak kiegészítő technológiát a baktériumok terjedésének csökkentésére, független laboratórium tesztje alapján.
      • (6) Hangnyomás, IEC 60704.
      • (7) A szűrőn áthaladó levegőre vonatkozóan, a DIN71460 szerint tesztelve NaCl aeroszollal 0,003 μm és 0,3 μm méretben, iUTA intézet.
      • (8) A szűrőn áthaladó levegőre vonatkozóan, háziporatka, nyírfapollen és macskaallergenek alapján tesztelve az osztrák OFI intézet SOP 350.003 eljárása szerint.
      • (9) Mikrobiális csökkentési arány teszt külső laboratórium által, influenzával (H1N1) 30 m³-es tesztkamrában, turbó üzemmódban 1 órán át.
      • (10) S. Albus-szal tesztelve a GB21551.3-2010 szerint, 30 m³-es kamrában, 1 órán át, Turbó üzemmódban, külső laboratórium által.
      • (11) Külső GMT laboratóriumi teszt a GB/T 18801-2022 szerint TVOC, toluol és NO2 esetén: 30 m³-es helyiség, Turbó üzemmód 1 órán át.
      • (12) Számított átlag. A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ. (11) Külső GMT laboratóriumi teszt a GB/T 18801-2022 szerint TVOC, toluol és NO2 esetén: 30 m³-es helyiség, Turbó üzemmód 1 órán át.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.