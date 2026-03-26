Első 4 az 1-ben készülékünk, amely tisztítja és párásítja a levegőt, valamint fűt vagy hűt, amikor szükséges. A készülék automatikusan adaptálja nagy teljesítményét, hogy levegője tiszta és kellemes maradjon egész évben.
Air Performer 9000-es sorozat
4 az 1-ben légtisztító, ventilátor, fűtő és párásító
Egy okos készülék. Négy évszaknyi kényelem.
Tisztít, párásít, fűt és hűt
Tisztít a nagy teljesítményű 185 m³/h szűréssel
Lehűti Önt a kellemes légáramlattal
Gyors, 3 másodperces felfűtés
Higiénikus párásítás NanoCloud technológiával
Kényelem minden évszakban. Egyetlen készülékben.
Az első 4 az 1-ben készülékünk, amely tisztítja és párásítja a levegőt, valamint fűt vagy hűt. Válassza ki az igényeinek megfelelő üzemmódot, és hagyja, hogy a készülék elvégezze a többit. Egyszerű klímaszabályozás.
Alapos légtisztítás akár 48 m²-es helyiségekben
A 185 m³/h (CADR) (1) erőteljes szűrési teljesítménnyel a készülék könnyedén megtisztítja a levegőt akár 48 m²-es területen, és egy 20 m²-es helyiséget kevesebb mint 16 perc alatt (2) tisztít meg. A készülék minden üzemmódban tisztítja a levegőt, míg a tisztítási üzemmód automatikusan érzékeli a levegő minőségét és ennek megfelelően szabályozza a légáramlást.
Ventilátor üzemmódban élvezze az erőteljes légáramlást, amely lehűti Önt
A készülék akár 1470 m³/h erőteljes légáramlást biztosít, míg a lapátnélküli kialakítás egyenletes, folyamatos légáramot eredményez. A személyre szabott kényelem érdekében válasszon a 10 ventilátorsebesség közül az igényeinek megfelelően.
Fűtési üzemmódban tapasztalja meg az azonnali meleget
A készülék mindössze 3 másodperc alatt azonnali meleget biztosít, akár 2200W teljesítménnyel. Állítsa be az automatikus célhőmérsékletet 1-37 °C között, vagy szabja személyre a meleget 10 fűtési fokozattal (csak alkalmazáson keresztül). (3)
Higiénikus párásítás NanoCloud technológiával
Élvezze a higiénikus, akár 380 ml/h párásítást a NanoCloud technológiával. Az ultrafinom pára akár 99,9%-kal kevesebb baktériumot bocsát ki, mint az ultrahangos párásítók (4,5). Amikor a víztartály tele van, a készülék minden üzemmódban párásít. Párásítás üzemmódban beállíthatja a kívánt páratartalmat 30-70% között.
Alvó mód, ultra csendes működés
Alvó üzemmódban a készülék halkabb, mint egy suttogás, mindössze 21 dB(A) zajszinttel (6). A fényérzékelő észleli, amikor a szoba sötét, és automatikusan kikapcsolja a fényeket a zavaró hatások minimalizálása érdekében.
A 3 rétegű HEPA szűrő megköti az utrafinom részecskék 99,97%-át
A 3 rétegű szűrőrendszer, amely előszűrőből, HEPA NanoProtect és aktívszén szűrőből áll, a részecskék 99,97%-át képes felfogni, akár 0,003 mikron méretig (7) – ami kisebb, mint a legkisebb ismert vírus!
Eltávolítja az allergéneket, baktériumokat, vírusokat, szagokat és gázokat
Lélegezzen könnyebben a folyamatos légtisztítással minden üzemmódban, amely eltávolítja az allergének 99,99%-át, a levegőben terjedő vírusok és baktériumok 99,9%-át, valamint csökkenti a káros gázokat és szagokat – biztonságosan, ionok, vegyszerek vagy ózonkibocsátás nélkül. (8-11)
Intelligensen érzékeli a beltéri levegőminőséget és ahhoz alkalmazkodik
Az intelligens AeraSense érzékelők folyamatosan figyelik a levegőt és valós időben jelentenek, azonnal reagálva a szennyezettség, hőmérséklet vagy páratartalom változásaira a levegőminőség javítása érdekében.
Vezérelje készülékét a távirányítóval vagy az Air+ alkalmazással
Egyszerűen használja a távirányítót a készülék vezérléséhez. További funkciókért és a levegőminőség figyeléséhez párosítsa a készüléket az Air+ alkalmazással. A kéz nélküli kényelemért használjon hangutasításokat a Google Assistant vagy az Alexa segítségével.
Széles, 350°-os légáramlási lefedettség
A széles, 350°-os forgás egyenletesen osztja el a levegőt a helyiségben, kényelmet biztosítva mindenkinek, bárhol is tartózkodjon.
Egyszerű karbantartásra tervezve
Az eredeti szűrőket és betéteket hosszan tartó teljesítményre tervezték - akár 36 hónapig a szűrők és 6 hónapig a betétek esetében - minimalizálva a kellemetlenséget és a költségeket. A készülék kiszámítja a szűrő élettartamát és figyelmeztet, amikor cserére van szükség. (12)
Műszaki adatok
Általános műszaki adatok
Termék típusa
4 az 1-ben légtisztító, ventilátor, fűtőtest és párásító
(1) A CADR-t egy tanúsított külső laboratórium tesztelte a GB/T18801-2022 szabvány szerint.
(2) Az NRCC-54013 szabvány szerint számítva.
(3) A kijelzett hőmérséklet eltérhet a szobahőmérséklettől; a készülék körüli hőmérsékletet mutatja.
(4) A CVC által tesztelve a GB/T 23332-2018 szerint. Kezdeti hőmérséklet 23±2 °C és relatív páratartalom 30±2% RH.
(5) Összehasonlítva a standard ultrahangos párásító modulokkal, amelyek nem tartalmaznak kiegészítő technológiát a baktériumok terjedésének csökkentésére, független laboratórium tesztje alapján.
(6) Hangnyomás, IEC 60704.
(7) A szűrőn áthaladó levegőre vonatkozóan, a DIN71460 szerint tesztelve NaCl aeroszollal 0,003 μm és 0,3 μm méretben, iUTA intézet.
(8) A szűrőn áthaladó levegőre vonatkozóan, háziporatka, nyírfapollen és macskaallergenek alapján tesztelve az osztrák OFI intézet SOP 350.003 eljárása szerint.
(9) Mikrobiális csökkentési arány teszt külső laboratórium által, influenzával (H1N1) 30 m³-es tesztkamrában, turbó üzemmódban 1 órán át.
(10) S. Albus-szal tesztelve a GB21551.3-2010 szerint, 30 m³-es kamrában, 1 órán át, Turbó üzemmódban, külső laboratórium által.
(11) Külső GMT laboratóriumi teszt a GB/T 18801-2022 szerint TVOC, toluol és NO2 esetén: 30 m³-es helyiség, Turbó üzemmód 1 órán át.
(12) Számított átlag. A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ.